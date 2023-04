Ferragamo presenta una nuova sneaker unisex creata con un mix innovativo di materiali e dettagli dinamici, in una palette di toni neutri e brillanti.

Rivisitato con un approccio contemporaneo, l’heritage di Ferragamo si riflette in una forma urban active in cui l’iconico motivo Gancini è riprodotto nella sequenza dei 3 elementi tubolari che compongono la suola.

L’estetica sportiva gioca con materiali diversi come la maglia stretch, il nabuk e la crosta, mentre nella suola il gioco dei pieni e dei vuoti esalta l’effetto ammortizzante e confortevole della calzatura.

I lacci grafici, il logo Ferragamo e le cuciture realizzate a mano completano il design audace e impattante trasmettendo la qualità della tradizione nell’agilità del presente.

La nuova sneaker di Ferragamo è una scarpa ideale da indossare in qualsiasi occasione. Il suo design minimalista la rende un must have per tutti i giorni. La suola in gomma e il logo del brand completano il look della scarpa.

