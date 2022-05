Nasce VR46 Metaverse: Valentino Rossi entra nel Metaverso.

Valentino Rossi VR46 Metaverse: il pilota 9 volte campione del mondo, icona del motomondiale, nonché uno degli sportivi più famosi e amati di tutti i tempi, fa il suo ingresso nel web costituendo una società dedicata a progettare e sviluppare contenuti unici dedicati al brand VR46 nel metaverso, nel gaming e nel mondo degli NFT (non-fungible token).

VR46 Metaverse nasce dalla joint venture con The Hundred, che metterà a disposizione il suo know-how nel settore per sviluppare esperienze virtuali dedicate ai numerosissimi fans di Valentino Rossi nel mondo, agli appassionati di sport motoristici e ai videogiocatori in generale. La joint venture che ha portato alla nascita di VR46 Metaverse è stata promossa da Nicola Volpi, lead investor di The Hundred.

Il progetto prevede una roadmap pluriennale, sviluppando contenuti in continua evoluzione all’interno dei metaversi. L’obiettivo di VR46 Metaverse è quello di ricreare, all’interno dei mondi virtuali persistenti, una piattaforma globale dedicata al Dottore, al VR46 Racing Team e all’Academy: il “Popolo Giallo” e i fans del motorsport potranno vivere le proprie esperienze di intrattenimento virtuale incontrando i piloti, interagendo con gli altri utenti e perfino gareggiando tra loro.

I primi contenuti, sviluppati dalla nuova società, sono previsti già nel corso del 2022 e saranno subito in grado di coinvolgere immersivamente e attivamente sia la fan base storica di Valentino Rossi, che il nuovo pubblico generato dalla crescita di queste nuove tecnologie.

