Fred Perry primavera estate 2022: la collezione Reissues

Fred Perry presenta la collezione Reissues Tennis Club.

Fred Perry primavera estate 2022: Reissues, la collezione che reinterpreta stagione dopo stagione i classici d’archivio, realizzati con gli stessi tagli dei modelli originali. Per la collezione primavera estate 2022 Fred Perry si ispira ai soleggiati campi da tennis della Los Angeles degli anni ’30, dove lo stesso Fred Perry era co-proprietario del tennis club di Beverly Hills, ritrovo delle celebrity per eccellenza.

Nel luglio 1937 infatti, il club mise in scena una partita di doppio con Perry e Charlie Chaplin da una parte, e Groucho Marx e la stella del tennis americano Ellsworth Vines dall’altra. Dopo la partita, Groucho tirò fuori un cesto e una tovaglia e pranzarono sul campo.

Interpretando i classici d’archivio, Fred Perry Reissues unisce l’heritage del brand Made in England al design contemporaneo grazie all’impego di tessuti come il seersucker e la lana merino fine, mentre tradizionale bianco dell’abbigliamento da tennis diventa il fil rouge della collezione.

La bomber jacket in maglia Made in Italy è la rivisitazione luxury del classico bomber. Realizzata in lana merino, mantiene la stessa silhouette del modello originale ed è rifinita con collo, polsini e orlo a costine. L’attenzione ai dettagli accomuna tutti i capi Reissues, come le tradizionali tasche rotonde utilizzate per riporre le palline da tennis.

Il Cable Knit Jumper prima di diventare un capo elegante per i più young e le loro subculture icon, è stato progettato per scaldare gli atleti sui campi da tennis. Realizzato in Italia in 100% lana Merino, presenta uno scollo a V a coste, cornice perfetta per il colletto e l’abbottonatura di una polo shirt, oltre ai risvolti blu a contrasto sui polsini e l’iconica corona d’allora ricamata sul petto.

Infine la Polo Textured Piquè, in 100% cotone con la classica abbottonatura a due fori, si distingue per il dettaglio blu a contrasto su maniche e orlo.

Fred Perry primavera estate 2022: la collezione Reissues, le foto

