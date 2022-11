Fusalp x Zenith esplora la tradizione d’innovazione e il savoir-faire storico condivisi per creare una collezione di orologi e capi d’abbigliamento per sfidare l’inverno con stile. Questa capsule, lanciata in occasione del 70 anniversario dalla nascita di Fusalp, include due orologi personalizzati e una collezione di abbigliamento sport-chic contemporaneo che incarna perfettamente lo spirito innovativo e dallo stile deciso condiviso dalla Maison orologiera di Le Locle e dal brand di abbigliamento di Annecy.

Fusalp x Zenith: Defy Classic Skeleton Fusalp

Con il suo stile versatile e le linee risolutamente futuristiche, Defy Classic Skeleton è stato attentamente selezionato per questa collaborazione. Tanto di tendenza quanto resistente, Defy Classic presenta le proporzioni perfette come orologio unisex sport-chic, immediatamente riconoscibile grazie al quadrante simmetrico aperto. Sulla pista da sci o per un momento di relax davanti al camino, Defy Classic Skeleton rende l’atmosfera invernale ancora più avvincente.

In edizione limitata di 300 esemplari con cassa in ceramica nera, e di 100 in ceramica bianca, Defy Classic Skeleton Fusalp presenta un nuovo quadrante aperto. La collaborazione tra Zenith e Fusalp ha portato allo sviluppo di questo nuovo quadrante che unisce gli universi dei due brand, conservando la stella a cinque punte simbolo della manifattura orologiera, a cui è abbinato un fiocco di neve.

Il risultato è profondo e ricco di contrasti, sottolineato da un livello inferiore aperto color oro rosa e circondato da un anello nei tre colori della Francia – blu, rosso e bianco – in un richiamo alle origini del brand di abbigliamento e all’elemento ricorrente nelle sue creazioni così amate.

Il cinturino in caucciù è stato ideato per incorporare elementi ispirati alla collezione capsule disegnata da Fusalp in esclusiva per questa collaborazione. Tanto durevole quanto di tendenza, il caucciù presenta una struttura simile al tessuto, con motivo in rilievo a rettangoli concentrici, per un risultato grafico audace, perfettamente in linea con il design aperto del quadrante. Le edizioni limitate di Defy Classic Skeleton Fusalp sono animate dal movimento automatico ad alta frequenza Elite, con riserva di carica di 50 ore: un’icona all’interno dell’ampio repertorio di movimenti di manifattura Zenith.

Fusalp x Zenith: la capsule collection

In occasione di questa collaborazione invernale, Fusalp ha creato una collezione capsule di abbigliamento da sci da uomo e da donna ispirata a Zenith. Creati utilizzando un tessuto softshell durevole ma al contempo estremamente comodo, realizzato dal produttore svizzero Schoeller, gli outfit proposti sono morbidi ed elastici, senza la pesantezza tradizionalmente associata all’abbigliamento da sci, e offrono al contempo calore e traspirabilità sulle piste.

In una palette intramontabile bianca e nera, il design trapuntato si riveste di un esclusivo motivo grafico lineare, che si ritrova anche sui cinturini degli orologi. I capi sono decorati con un logo appositamente sviluppato per questa collezione, che ritrae una stella e un fiocco di neve sovrapposti, presenti anche sul quadrante aperto degli orologi.

Le giacche da sci Fusalp x Zenith hanno anche un altro asso nella manica. In esclusiva per questa collaborazione, e prima volta per Fusalp, le maniche storm cuff presentano un’apertura con zip, pensata per indossare e consultare comodamente l’orologio tra lo strato esterno e il morbido tessuto in maglia sottostante, decorato a righe blu, bianche e rosse, simbolo delle origini francesi di Fusalp.

