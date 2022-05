Con le nuove giacche da bici Tucano Urbano il meteo non è più un problema.

Giacche da bici Tucano Urbano: ogni giorno è un giorno buono per prendere la bici. È questo il principio fondante della linea #TuBike di Tucano Urbano che, anche questa primavera, torna a fugare tutti i dubbi da mezza stagione. Come mi vesto oggi? Che tempo fa? Nessuna domanda al risveglio, nessuna esitazione prima di uscire. Con le giacche Magic Day 2G per lui e Magic Spring 2G per lei, il meteo non è più un problema. E il merito è tutto della arte trasformista con cui sono progettate.

Giacche da bici Tucano Urbano: la linea #TuBike

Basta aprire la zip laterale e la magia è fatta: entrambi i capi si trasformano da giacche perfettamente urban style in mantelle-coprigambe antipioggia da bicicletta, per continuare a pedalare imperturbabili anche quando la pioggia arriva all’improvviso o per scegliere di prendere la bici anche quando il cielo non promette nulla di buono.

A renderle 100 per cento impermeabili è l’ultra collaudata costruzione Hydroscud che combina le cuciture nastrate, collo incluso, alla membrana interna impermeabile e traspirante. Non bastasse: a renderle ulteriormente traspiranti, intervengono anche l’ampio sistema di aerazione sulla schiena e gli occhielli sotto al giromanica che fanno ben circolare l’aria, Quindi zero rischi di arrivare a destinazione sudati.

Non finiscono qui i dettagli studiati su misura per i ciclisti urbani: in entrambe le giacche, a garanzia di visibilità, troviamo gli inserti rifrangenti su polsi, cappuccio e soffietti laterali; mentre per la massima praticità e funzionalità, sono stati posizionati gli anelli elastici antiscalzamento sul fondomanica e gli anelli elastici ancorabili al pollice/manubrio per tendere per bene la mantella–coprigambe.

Non manca il cappuccio ergonomico regolabile in 3 punti per uso con/senza casco. E, per finire, ecco l’immancabile tucanata, vale a dire le bretelle che consentono di indossare la giacca come uno zaino, così da avere il massimo comfort anche una volta scesi dalla bici.

Perfette per tutti i giorni, weekend compreso. Per il lavoro, gli aperitivi e il tempo libero. Da non togliersele più di dosso: con Magic Spring 2G e Magic Day 2G, la primavera diventa davvero la stagione più magica per muoversi in bicicletta.

