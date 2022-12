H Moser & Cie Endeavour Centre Seconds Genesis: in linea con lo spirito pionieristico del suo fondatore, Heinrich Moser, la Maison si lancia in una nuova esperienza immersiva di lusso. Tramite un approccio che combina la dimensione fisica, digitale e virtuale, H. Moser & Cie si lancia alla conquista del web 3.0.

H. Moser & Cie ha anche sviluppato un ecosistema completo che offre un’autenticazione blockchain assicurando una sicurezza maggiore a più livelli, dei privilegi sotto forma di asset digitali e uno spazio all’interno del metaverso, il tutto a servizio dei suoi prodotti e a beneficio dei suoi clienti.

H Moser & Cie Endeavour Centre Seconds Genesis: alla conquista del web 3.0

Questo progetto multistrato su larga scala coniuga la dimensione fisica, digitale e virtuale e si basa sullo sviluppo di un ecosistema completo strutturato attraverso un’app dedicata che consente l’autenticazione degli orologi attraverso la tecnologia blockchain, fornita da Aura Blockchain Consortium. Attraverso Aura SaaS, i clienti possono accedere alla completa tracciabilità e trasparenza del ciclo di vita del prodotto, dalla certificazione alla garanzia, all’assicurazione e agli ulteriori servizi al cliente.

Questa autenticazione sarà infine introdotta per tutti gli orologi Moser attraverso la garanzia inclusa in ogni modello. Sono stati creati anche asset digitali non speculativi sotto forma di NFT, tra cui opere d’arte digitali, in particolare brevi video “time capsule” che promuovono il prodotto e gli orologiai che lo hanno creato, sigillati per sempre sulla blockchain nel momento in cui ogni orologio ha completato la produzione.

Parallelamente, H. Moser & Cie. ha sviluppato un’esperienza immersiva di metaverso che invita i clienti a entrare in un nuovo universo Moser supportato da un mix di tradizione e tecnologie di ultima generazione. In questo spazio, i visitatori possono scoprire la storia del marchio e della Manifattura e incontrare il team Moser in una nuova dimensione. Progettato per consentire ai clienti e alla comunità di vivere un’esperienza virtuale, questo spazio metaverso si ispira agli attuali mondi virtuali di punta.

Progettato come uno chalet svizzero moderno e minimalista, comprende sia riferimenti classici alla Svizzera sia specifici al marchio, come le cascate del Reno (Rheinfall), dove ha sede la Manifattura e il suo quartier generale. Progettato per svilupparsi ed evolversi, questo

universo apre le porte al mondo virtuale di Moser.

01100111 01100101 01101110 01100101 01110011 01101001 01110011

Questo progetto pionieristico è incentrato su un concept watch disponibile in edizione limitata di 50 esemplari, che incorpora dei codici estetici che vanno dal virtuale al tangibile: la corona e la lunetta in titanio, stampate in 3D, appaiono pixellate e si abbinano perfettamente alla cassa in acciaio microbigliato dell’orologio. Questo è il primo esempio di un trittico esclusivo che darà accesso ai due esemplari successivi.

Denominato Endeavour Centre Seconds Genesis, ovvero 01100111 01100101 01101110 01100101 01110011 01101001 01110011 in codice binario, questo segnatempo è un prodotto ibrido che combina dimensioni fisiche e virtuali. Ogni segnatempo Genesis reca inciso sul vetro zaffiro un QR code unico che consente di autenticare la proprietà dell’orologio, offrendo al suo proprietario un accesso privilegiato all’intero dell’ecosistema digitale e virtuale dedicato, in particolare dandogli la priorità per l’acquisto di alcune future edizioni limitate, l’appartenenza alla comunità Moser, inviti esclusivi agli eventi di lancio del marchio e altro ancora.

—–

