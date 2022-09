Momodesign EcoCarbon: la nuova linea ecosostenibile

Momodesign EcoCarbon è la nuova linea ecosostenibile del brand. Un progetto che propone una nuova visione che fonde design ed etica, estetica e sostenibilità ambientale. Questa collezione è stata progettata con materiali di scarto, utilizza infatti un Poliestere riciclato Rpet, certificato.

Un percorso di ricerca durato un anno che ha visto l’impiego di tecnici esperti per realizzazione di un nuovo tessuto con trama carbon fiber style ecosostenibile. Una collezione che guarda al futuro e che rispetta l’ambiente, mantenendo lo stile e la funzionalità tipici del brand. Una visione che nasce come risposta ai cambiamenti del mercato e alle nuove esigenze del consumatore, sempre più esigente e informato con l’obiettivo di offrire agli amanti dello stile urbano un look iconico nel pieno rispetto dell’ambiente.

La linea EcoCarbon si compone di tre modelli trasversali: l’icona Momodesign Ovo, un nuovo zaino con ampia patella di chiusura nella parte superiore con tasca esterna chiusa da zip, dall’essenza formale e sportiva, di estrazione trekking ma con funzionalità adatte all’utilizzo urbano, e una messenger.

Tre modelli pensati per la vita di tutti i giorni e per un pubblico metropolitano in movimento che ricerca un guardaroba in continua trasformazione. Oggetti contemporanei pensati per essere eleganti e sportivi al tempo stesso. Proposti nel colore nero con il logo Momodesign in bianco o in tinta sono fortemente riconoscibili e creano un rimando immediato al brand.

