Hamilton Jazzmaster Performer: la quintessenza dello stile

Hamilton Jazzmaster Performer è la nuova linea in stile sporty-chic, con orologi dai dettagli emblematici e dal design raffinato.

Caratterizzata da uno stile intramontabile e pensata per soddisfare i gusti più sofisticati, la nuova linea Jazzmaster Performer si declina in una gamma di modelli adatti a donne e uomini: dalla versione cronografica da 42 mm a quella automatica da 38 mm e 34 mm.

Hamilton Jazzmaster Performer: caratteristiche

Disponibile in quattro modelli il Jazzmaster Performer Automatic Chronograph da 42 mm presenta un design che esprime dinamismo e azione. In un perfetto equilibrio tra prestazioni tecniche all’avanguardia e look urban, le quattro versioni presentano una cassa in acciaio, più raffinata, o in PVD color oro rosa dotata di lunetta fissa con scala tachimetrica, più audace.

Il quadrante, ultra-leggibile, è stato rivisitato in chiave sportiva con tre contatori cronografici che richiamano l’estetica del tachimetro. Il Jazzmaster Performer Automatic Chronograph da 42 mm è animato dal movimento cronografo automatico H-31 con riserva di carica da 60 ore e spirale Nivachron in una lega di compensazione non magnetica.

Le versioni del Jazzmaster Performer da 38 mm e 34 mm mantengono il look sporty-chic, ma offrono quadranti più sobri e minimal, impreziositi da finiture soleil o madreperla. Con il suo movimento automatico H-10, il Jazzmaster Performer combina un’elevata precisione e un design altamente funzionale.

I segnatempo Jazzmaster Performer dispongono di un bracciale in acciaio o un cinturino in pelle traforata, ispirato alle corse automobilistiche, per sottolineare il carattere dinamico della collezione. Impermeabile fino a 100 m e dotato di corona a vite, questo Jazzmaster è pronto per accompagnarti in tutte le tue avventure.

Con il suo stile altamente versatile, la nuova linea Jazzmaster Performer infonde alla collezione uno spirito pronto all’avventura, orientato alla performance. Pensati per chi ama l’equilibrio tra stile e funzionalità, questi nuovi segnatempo si prestano sia a un weekend all’insegna dell’avventura sia alle occasioni più formali.

