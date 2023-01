Herno x FC Barcelona: la nuova collezione Formal per il Barça

Herno x FC Barcelona: un po’ di Barcellona a Firenze, durante Pitti Uomo 103, dove Herno ha deciso di presentare ufficialmente il Formal Wear che le squadre di calcio e di basket maschile e femminile dell’FC Barcelona e lo staff tecnico indosseranno fino alla stagione 2024 2025.

Carles Puyol, l’iconico difensore centrale dell’FC Barcelona e capitano più longevo della squadra, ha brindato alla partnership delle due aziende in un’atmosfera che omaggia la vivacità e il calore dei quartieri catalani tanto amati al calar del sole, un Tapas Bar ricreato per l’occasione nello spazio Herno.

Entrando nello specifico della collezione per il Barça, da notare che i tessuti scelti sono volutamente gli stessi sia per donna che uomo, hanno shape dinamiche e sportive per gli atleti, più classiche per il team management. Se pur Herno è “Formalwear Partner” del Barcellona, non ha rinunciato alla sua anima e vocazione funzionale. Così l’invernale è elegante e l’estivo più casual chic, ma comunque entrambi comodi per viaggiare.

Herno x FC Barcelona: la collezione

Nello specifico, la collezione invernale, sia in versione uomo che donna, è composta da:

Parka in scuba stretch Sub-Zero imbottito in piuma d’oca, con patch H

Blazer leggero in scuba stretch con certificazione europea PEF (Product Environmental Footprint) con patch H

Dolcevita in lana leggera

Pantalone in tessuto tecnico elasticizzato

I colori sono l’intramontabile nero per le donne e l’elegante blu per gli uomini. Grigio polvere invece per la maglieria.

E la collezione estiva, con le stesse caratteristiche inclusive, presenta:

Giacca elasticizzata in leggero cotone per l’uomo e A-shape in nylon stretch ultraleggero 20 denari per la donna, entrambi con toppe ad H

Camicia in scuba ultraleggero bi-stretch traspirante

Pantaloni in nylon stretch 20 denari ultraleggero

I colori sono blu, cammello e bianco per entrambi. Le squadre inizieranno a indossare Herno Uniforms durante le trasferte europee. La partnership tra Herno e FC Barcelona condivide ideali cari ad entrambe le società che aspirano all’eccellenza nei rispettivi campi attraverso l’impegno, il lavoro di squadra e l’ambizione.

Due marchi che sono sempre rimasti fedeli alle loro radici nel corso degli anni. Il Barça non ha mai dimenticato le sue origini catalane e le sue tradizioni, e questo gli vale la fedeltà di milioni di affezionati, una massa eterogenea e cross-gender. Così come Herno, che prende il nome da uno dei torrenti che attraversano Lesa, sulle rive del Lago Maggiore, ha sempre mantenuto un rapporto molto stretto con la sua regione impegnandosi in attività sostenibili e mantenendo dal 1948 la sua produzione altamente artigianale.

