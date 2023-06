Hublot Big Bang Unico Full Magic Gold: la manifattura che ama sorprendere, inventare ed innovare torna alle origini. Cassa iconica da 44 mm, costruzione a “sandwich”, grandi pulsanti, lunetta con 6 viti a vista “non allineate”, protezioni di cassa e pulsanti, quadrante scheletrato, cinturino in caucciù intercambiabile mediante l’esclusivo sistema One Click.

L’estetica è potente, moderna, dirompente. Il quadrante esibisce l’intero repertorio del Big Bang: numeri arabi, lancette Big Bang scheletrate, che si librano sul nuovo movimento cronografico di manifattura, l’Unico 2 a carica automatica.

Hublot Big Bang Unico Full Magic Gold: caratteristiche

Con la sua capacità di trasformarlo, Hublot l’ha reso più resistente, più brillante, più innovativo. Una filosofia incarnata dal Magic Gold, che orna oggi i componenti essenziali di questa edizione limitata di 200 esemplari, dispiegandosi su cassa e lunetta. Le sue tonalità vengono riprese su indici, contatori e lancette, in oro 3N satinato e micropallinato. Il contrasto risulta ancora più potente con gli altri componenti della cassa: pulsanti, protezioni, viti e cinturino sono di un nero assoluto, in titanio i primi, in caucciù l’ultimo.

Presentato nel 2011, il Magic Gold rappresenta la fusione tra l’oro 24 carati e le più recenti conoscenze high-tech sui materiali. Il risultato

è un autentico oro 18 carati, brevettato, inalterabile e inscalfibile. Infiltrando oro liquido ad altissima pressione in componenti di carburo di

boro pressati a freddo, Hublot è riuscita a creare un materiale unico al mondo, costituito da oro e ceramica, scalfibile solo dal diamante.

Il Big Bang Unico Full Magic Gold è alimentato dal nuovo movimento di manifattura Unico 2 (HUB 1280). Più sottile, più preciso e più innovativo dell’Unico 1, il suo successore offre 72 ore di riserva di carica e 2 anni di garanzia, o 3 con la registrazione di un account Hublotista.

L’Unico 2, oggetto di diverse richieste di brevetto, è dotato di un sistema di carica più dolce e più silenzioso. Il cronografo non scatta all’avvio, non tremola più, grazie ad un meccanismo di innesto inedito, ed è anche più resistente agli urti. Conserva inoltre tutti i caratteri estetici del suo predecessore, così apprezzati dai collezionisti – design traforato, tecnico e convincente, con la “H” di Hublot.

