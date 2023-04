Hublot Classic Fusion Chronograph UEFA Europa League Ceramic: da quasi 10 anni, il marchio svizzero d’alta orologeria assiste alle partite della UEFA Europa League direttamente da bordo campo in qualità di Official Watch. In collaborazione con l’ente governativo del calcio europeo, Hublot presenta ora il Classic Fusion Chronograph UEFA Europa League Ceramic.

Questo modello, il secondo a vantare gli esclusivi colori della competizione, sarà disponibile in un’edizione limitata di soli 100 pezzi. Per questa creazione è stata selezionata la ceramica, materiale leggero, inalterabile, antimacchia e ultraresistente che può essere scalfito solo dal diamante.

Quando la lancetta dei minuti si avvicina all’indice delle ore 3, l’argento e l’arancio di questi indicatori, che rappresentano la forza e la perseveranza, risaltano sullo sfondo nero dei 42 mm del quadrante e della cassa richiamando le tinte del torneo. Il movimento del modello è il cronografo automatico HUB1153 e l’orologio è completato da un cinturino in caucciù strutturato a righe inalterabile.

La collaborazione di Hublot con la UEFA, avviata nel 2015 nell’ambito delle due prestigiosissime competizioni della Champions e dell’Europa League, è stata poi ampliata nel 2019 e abbraccia ora tutti i tornei internazionali e per club di calcio sia maschile sia femminile. Da allora, il nome del marchio svetta inoltre sul pannello utilizzato a bordo campo dal quarto uomo per comunicare i minuti di recupero e indicare le sostituzioni.

Il risoluto impegno preso da Hublot nei confronti del gioco del calcio si fonda sui valori della maestria tecnica, della passione, dell’eccellenza e della perseveranza, tratti che il marchio condivide con questo sport. Dalla partnership avviata nel 2006 con la nazionale maggiore svizzera, questa passione ha continuato a crescere, andando ad abbracciare tutti i livelli della disciplina.

L’impegno preso è parte integrante della storia che il marchio condivide con tutti gli attori di questo sport, amato in tutto il mondo: i giocatori, gli allenatori, i club più importanti al mondo, i nuovi talenti emergenti, gli enti regolatori e gli eventi più di spicco del calendario.

