Per i colori vale lo stesso discorso delle edizioni limitate: a forza di moltiplicarli, perdono la loro singolarità, nasce così Hublot Spirit of Big Bang Essential Grey: un solo colore, un solo modello, una volta all’anno, su un solo canale.

È un approccio che seduce i collezionisti più esigenti, che si assicurano tutte le edizioni, una dopo l’altra, per comporre una collezione tanto coerente quanto esaustiva, ma anche gli appassionati più occasionali della linea “Essential Grey”, che sono informati sulla ricorrenza e attendono pazientemente l’arrivo del modello che corrisponde esattamente alle loro aspettative.

Così come tutti gli Essential Grey, il nuovo modello sarà il primo del suo genere… e l’ultimo. Tanto più che ne esisteranno solo 100 esemplari. E questi pezzi estremamente rari saranno venduti solo online.

Hublot Spirit of Big Bang Essential Grey: caratteristiche

Quest’anno è lo Spirit of Big Bang che si presta a essere declinato in Essential Grey. Questa collezione storica, l’unica nel formato tonneau di Hublot, è realizzata al 100% in titanio: cassa, lunetta, viti, corona, pulsanti, fondello e fibbia déployante. L’idea è quella di sfruttare le proprietà cromatiche del titanio, quel grigio morbido e radioso che la Manifattura ha voluto sabbiare e granulare, come base naturale ed

evidente per la versione Essential Grey. Per l’occasione è stato abbinato il cinturino in caucciù, rivestito con un reticolo nero sul bordo esterno per evidenziare la linea di fuga.

Per quanto riguarda il movimento, Hublot si è preoccupata di adottare lo stesso approccio per tutti i componenti. Per preservare la leggibilità del pezzo, la Manifattura ha però introdotto variazioni minime in questo Essential Grey, in particolare sul disco della data (apertura alle 4:30), sui contatori del cronografo (minuti alle 3, ore alle 6), giocando al tempo stesso sulle molteplici finiture: lucidatura a specchio, linee rette, granulosità, indici luminescenti, lancette rodiate e gioco di diversi livelli di profondità.

Questo approccio rende perfettamente leggibili tutte le indicazioni presenti sul quadrante e valorizza al contempo l’architettura scheletrata del Calibro HUB4700. Il movimento cronografico automatico è scandito da un’alta frequenza (5 Hz, pari a 36.000 alternanze/ora) e ha una riserva di carica di 50 ore.

In questa nuova iterazione, la cassa da 42 mm dello Spirit of Big Bang offre un ampio spazio di espressione. L’orologio conserva i due pulsanti laterali e la corona a vite garantisce l’impermeabilità fino a 100 metri. Come di consueto, lo Spirit of Big Bang Essential Grey è dotato del sistema One Click che consente di cambiare il cinturino in una frazione di secondo, senza attrezzi. Il modello è disponibile in due varianti: caucciù grigio scanalato e grigio con fibbia in velcro e ceramica.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.