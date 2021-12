Idee tech regali natale 2021: 5 proposte per gli amanti dell’innovazione

I regali perfetti per gli amanti della tecnologia.

Idee tech regali natale 2021: ormai mancano poche settimane al Natale e, per chi quest’anno non è ancora riuscito a portarsi avanti con i regali, adesso è davvero tempo di tuffarsi nella magia dello shopping!

Di fronte a una scelta così ampia e variegata, la cosa più importante è non perdere mai di vista l’obiettivo: sorprendere e far felice chi ci sta accanto. Chi di noi, ad esempio, non ha nella sua cerchia di amici i classici appassionati (o, forse, sarebbe meglio dire patiti!) di tecnologia, quelli super aggiornati che non si perdono mai un gadget o la data di uscita dell’ultimissima versione di un prodotto?

Ed è proprio qui che la caccia al regalo perfetto si fa ancora più avventurosa ed è proprio qui che vi proponiamo una selezione di nuovissime idee pensate per tutti gli appassionati dell’innovazione!

Idee tech regali natale 2021: la nostra selezione

Altoparlante multifunzione Bluetooth a LED Divoom Tivoo Max

Oltre 30 utili funzioni quotidiane con applicazione mobile in continuo aggiornamento, notifica per social media, sveglia intelligente, termometro e condizioni meteorologiche, pianificazione calendario, 24 profili professionali per dormire, giochi pixel tradizionali, memo vocale, mixer DJ. Potete acquistarlo qui su Amazon.

Maschera da Sci e Snowboard Electra di Out Of

La nuova maschera elettronica senza batteria che adatta la luminosità della lente alla luce ambientale in pochi centesimi di secondo. Grazie allo speciale film LCD, che elimina qualunque distorsione ottica e al frame OTG, è possibile indossarla sopra agli occhiali da vista. Potete acquistarla qui su Amazon.

Sony Alpha ZV-E10 – Vlog Camera ad Ottiche Intercambiabili

La Vlog Camera che permette di filmare in modo rapido ed intuitivo: schermo orientabile e touch, LED frontale, pulsante bokeh switch ed esposizione automatica del viso. Sony offre oltre 60 obiettivi compatibili con questa Vlog camera, potete scegliere quella più adatta alla creazione dei vostri contenuti. Potete acquistarla qui su Amazon.

GoPro HERO9

Per realizzare straordinari video in risoluzione 5K, perfetta per mantenere vividi i dettagli anche quando si usa lo zoom. Cattura foto definite e di qualità professionale con 20 MP di nitidezza. E, grazie a SuperFoto, HERO9 Black può scegliere automaticamente la migliore elaborazione delle immagini, per acquisire con facilità lo scatto perfetto. Potete acquistarla qui su Amazon.

True Wireless Auricolari di Nuratrue

Gli auricolari con un audio sorprendente e la cancellazione attiva del rumore, che riduce il rumore esterno e blocca tutto tranne la musica. Pulsanti touch personalizzabili: utilizza la funzionalità di tap e doppio tap per scegliere il modo in cui ignorare tracce e controllare il volume. Potete acquistarli qui su Amazon.

