La nuova collezione gioca con le contaminazioni sia nella scelta e nell’accostamento di materiali e colori, sia all’insegna di un approccio “fusion” che spinge la ricerca stilistica in territori precedentemente inesplorati.

Lotto Leggenda sneakers autunno inverno 2022, la nuova collezione si ispira ai modelli del passato esaltandoli e valorizzandoli attraverso un design in cui l’anima sportiva si fonde con l’attitudine alla moda, nelle linee, nei materiali innovativi, nella scelta dei colori. Un passato che ritorna, autentico, ma reinterpretato in chiave moderna.

Lotto Leggenda sneakers autunno inverno 2022: i nuovi modelli

Una proposta completa per soddisfare i desideri degli “sneaker addicted”, con approcci e stili che anticipano gusti e tendenze in evoluzione. Focus della prossima stagione è la nuova Tokyo Fuji, evoluzione dello storico modello Tokyo Shibuya, proposto con un carattere più deciso e grintoso. Le scelte materiche e cromatiche sono di forte ispirazione outdoor, mood del momento che asseconda le tendenze del prossimo inverno.

La tomaia è una combinazione di gusto tecnico, sportivo e urban con abbinamenti di materiali differenti: nylon, pelle scamosciata effetto corteccia nel tallone, pelle craquelé per la losanga, inserto laterale in gomma grezza, si armonizzano per donare alla calzatura un look

accattivante. La suola ha volumi importanti ed è caratterizzata da un battistrada dentellato che conferisce slancio e personalità.

L’iconica calzatura Signature viene proposta con due nuove soluzioni stilistiche. La Signature Edge trae ispirazione da un modello Lotto Leggenda del passato, con un design rinnovato nei tagli con gli inserti in TPU trasparente nella mostrina, che donano alla calzatura un “look-and-feel” tecnico. La tomaia è morbida, con bordi a taglio vivo colorati in tono con la pelle scamosciata della lingua e del back tab. Un dettaglio colore che rende la scarpa moderna e grintosa.

La Signature Mid è il nuovo modello perfetto per la stagione invernale che risponde alle nuove tendenze dello street style. La tomaia in morbida pelle è arricchita da inserti in scamosciato. Il design è pulito nei tagli e nelle linee ed è caratterizzato da un gioco di alta frequenza che rende il look della scarpa più movimentato. La proposta prevede il full white e full black, colori decisi che esprimono al massimo il potenziale della sneaker.

Immancabile, nella collezione invernale, la linea Autograph che si rinnova nel design, nel gusto, nei materiali e nei colori. La versione maschile è declinata in due varianti stilistiche. Una comprende i modelli Autograph e Autograph Block, che evocano la tradizionale anima sportiva di Lotto, proposti in classica pelle bianca monocolore o con dettagli a contrasto.

L’altra corrisponde all’Autograph SD, una sneaker nuova dal gusto più outdoor. Gli occhielli in stile trekking, la tomaia in crosta oleata, dalle linee classiche e pulite: un look audace e di carattere. Completa l’offerta il nuovo modello a taglio mid, moderno e funzionale.

