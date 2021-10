Reebok Ghostbusters 2021: la nuova capsule collection di sneakers

Reebok e Ghostbusters presentano una nuova collezione ispirata all'iconico franchise del film.

Reebok Ghostbusters 2021: il brand in collaborazione con Sony Pictures Consumer Products, presenta una nuova collezione ispirata ai famosissimi Ghostbusters. In seguito al successo della prima release lanciata nell’ottobre 2020, Reebok ha creato questa seconda capsule collection con vari modelli di sneakers che si ispirano al film originale ed i personaggi dell’attesa pellicola: “Ghostbusters: Afterlife” in uscita al cinema il 19 novembre 2021.

Nel film “Ghostbusters: Afterlife”, una mamma single e i suoi due bambini arrivano in una piccola cittadina, e iniziano a scoprire dettagli inediti sull’eredità segreta lasciata dal nonno. La storia e il vibe nostalgico per la franchise del film Ghostbusters, crea il perfetto link con Reebok, brand che ama rielaborare icone dal design classico con un tocco contemporaneo.

Reebok Ghostbusters 2021: modelli e caratteristiche

Ecto Boot

La silhouette Ecto Boot è una versione moderna della Pump OG degli anni ‘80 nata dalla collaborazione tra Ghostbusters e Reebok. Presenta un design unico caratterizzato dalla parete mediale e il rinforzo sul tallone in TPU anti-abrasione, il collarino in neoprene e il sistema di allacciatura rapida.

Zig Kinetica

Tutti i dettagli della Zig Kinetica si ispirano al fantasma Muncher, il nuovo personaggio che compare nel film in uscita. La silhouette è semi-trasparente ed è caratterizzata da un design che si illumina al buio e da una tomaia con rivestimento in mesh trasparente. Sono presenti vari riferimenti al fantasma Muncher e al suo appetito incontenibile per il metallo, come ad esempio la linguetta che sembra morsicata, la soletta interna con vari snack a base di metallo e i dettagli argentati disseminati in tutta la scarpa.

Instapump Fury

Ispirata allo slime reattivo di “Ghostbusters II”, questa Instapump Fury presenta una stampa in gel su tutta la tomaia per ricreare l’effetto “slimed over” mentre il rinforzo sul tallone aggiunge un tocco unico con la scritta “Proof of a Ghostly Encounter”.

Answer IV

Questa silhouette rappresenta il debutto dei Terror Dogs in un design footwear. I dettagli nascosti e i materiali della tomaia, tra cui il nabuk e la pelle dall’effetto vissuto, sono tutti riferimenti agli antagonisti dei Ghostbusters presenti nell’iconica franchise del film. La silhouette è dotata anche di una suola fosforescente, dettagli che richiamano la saliva e occhielli rossi che ricordano gli spaventosi occhi dei cani.

Alcuni modelli selezionati della collezione footwear, tra cui Ecto Boot e Answer IV, sono disponibili in esclusivi packaging che rendono omaggio ai personaggi dei film della franchise Ghostbusters, così come alle iconiche silhouette Reebok che hanno fatto la storia. La collezione è completata da due felpe, una è stata pensata da indossare insieme alle Answer IV mentre l’altra è ideale insieme alle Zig Kinetica.

—–

