Louis Vuitton svela le nuove collezioni Taurillon Monogram e Monogram Mocassar per l’estate 2023. L’emblematica collezione Taurillon Monogram della Maison, in pelle goffrata, include diversi modelli iconici del brand, tra cui lo zaino Christopher, la Petite Sac Plat e la Keepall 25.

Louis Vuitton Taurillon Monogram e Monogram Mocassar: il video

I modelli sono declinati in fresche tonalità estive, dal Racing Blue elettrico al sofisticato Mineral Gray, con chiusura a contrasto, rispettivamente in nero opaco o argento. Oltre alla serie completa di accessori must-have coordinati, come gli organizer tascabili e i portafogli, sono presenti elementi essenziali per il viaggio, come il trolley Horizon e la borsa Dopp Kit, disponibili anche nell’intenso colore estivo Racing Blue.

Il colore è protagonista anche nei must-have in tela Monogram Mocassar. Dettagli in pelle in un’esuberante tonalità di giallo Radiant Sun, esaltano i contrasti, mentre lo zaino Christopher, la Keepall e la borsa Messenger, dotata di patta con chiusura magnetica S-Lock, si contraddistinguono per l’energia vitale e l’esclusiva tela Monogram, tratto distintivo della Maison.

La novità di questa stagione è la borsa Polochon Soft, capiente e di forma cilindrica, che offre grande versatilità e facilità di trasporto grazie alle due cinghie removibili, una a tracolla intrecciata e l’altra con manico in pelle gialla.

La valigia Horizon e altri modelli dedicati al viaggio, oltre a una selezione di piccola pelletteria, sono disponibili anche in tela Monogram Mocassar rifinita in un vibrante colore giallo Radiant Sun.

La collezione per l’estate 2023

