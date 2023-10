MCM x Puma Hoops: i due brand lanciano il terzo e ultimo drop della loro collaborazione per questo autunno inverno 2023. Questa collezione promette di essere una rivisitazione luminosa dei classici del basket, con vivaci capi ready-to-wear e un’edizione spettacolare della TRC Blaze Court Shoe di Puma, destinata a far girare la testa sia dentro che fuori dal campo.

Ispirata alle elettrizzanti energie del basketball lifestyle e dell’hip-hop subculture, l’ultima collaborazione celebra una visione comune di libertà ed espressione attraverso il movimento per gli appassionati di moda e gli sneakerhead. Oggi, la nuova collezione MCM x Puma Hoops offre un design inedito e materiali lussuosi per una nuova interpretazione dei classici look da basket.

MCM x Puma Hoops: il video della campagna

La All-Star della linea, la TRC Blaze Court Shoe, è una vera testimonianza della sinergia creativa tra questi due brand iconici. Con un design che fonde perfettamente i codici di stile di MCM e la tecnologia sportiva all’avanguardia di Puma, la sua estetica unica e le sue caratteristiche high-performance la rendono un must-have per gli appassionati di sneaker e di basket.

La collezione comprende anche una serie di capi di abbigliamento accuratamente realizzati con un approccio estetico trendy e audace, che sono sicuri di elevare lo stile sia dentro che fuori dal campo. Dai comodi knit shorts e le tank tops agli eleganti windbreaker, sweatpants e jerseys, la collaborazione MCM x Puma offre una completa experience lifestyle.

Marcus Smart, Puma Hoops ambassador, giocatore difensivo dell’anno NBA con i Boston Celtics e attuale giocatore dei Memphis Grizzlies, è stato l’atleta protagonista di questa campagna, scattata in una location industriale, nella quale indossa l’elegante abbigliamento e le performanti TRC Blaze Court.

Marcus Smart è noto per il suo modo di rischiare dentro e fuori dal campo, sia che si tratti di fare giocate audaci durante una partita o di spingersi oltre i confini della moda. In sostanza, l’inclusione di Smart nella campagna è una rappresentazione simbolica dei valori fondamentali della collezione: individualità, movimento, fusione di lusso e performance. Le sue scelte di moda uniche e la sua sicurezza fuori dal campo si allineano perfettamente con il messaggio che la collaborazione vuole trasmettere, rendendolo un ambassador ideale per questa partnership innovativa.

