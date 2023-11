Il Mido Multifort Skeleton Vertigo Blu, l’ultimo gioiello della Manifattura, si rivela come una vera e propria opera d’arte dell’orologeria. Nato nel 1934, il Multifort si è evoluto nel tempo, mantenendo il suo status simbolico di precisione e affidabilità. Il nuovo modello, caratterizzato da un design scheletrato e finiture spettacolari, esalta la meccanica orologiera con un estetica moderna e un’eleganza senza tempo.

L’orologio si distingue per il suo quadrante scheletrato, che offre una visione chiara del suo complesso ingranaggio. Il blu unico del quadrante si mescola con le rifiniture Cotes de Genève che scorrono lungo l’anello esterno e sulla platina antracite del movimento. Guarniti dalla Super-LumiNova bianca, gli indici sfaccettati tagliano il blu del quadrante e sono accentuate da un minutaggio centrale antracite. Anch’esse luminescenti, le brillanti lancette delle ore e dei minuti scorrono sul quadrante, accompagnate dalla lancetta dei secondi e protette dal vetro zaffiro con trattamento antiriflesso su entrambi i lati.

Il Multifort Skeleton Vertigo Blu è un esempio di abilità tecnica e resistenza, alimentato da un calibro 80, che assicura una riserva di carica fino a 80 ore ed è equipaggiato da una spirale Nivachron. Questo materiale innovativo e all’avanguardia combina una notevole resistenza agli urti, al magnetismo e agli effetti del tempo: tutte proprietà preziose che contribuiscono alle eccellenti prestazioni del calibro

Il Multifort Skeleton Vertigo Blu è un invito a sfidare i limiti, grazie alla sua robustezza e potenza. Realizzato in acciaio inossidabile con fondello e corona a vite, il suo design dinamico si estende al braccialetto con fibbia pieghevole in acciaio satinato. Oltre alla sua estetica affascinante, il movimento automatico finemente decorato può essere ammirato attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro, dove la massa oscillante incisa con il logo Mido presenta la stessa decorazione Cotes de Genève del quadrante.

Il Mido Multifort Skeleton Vertigo Blu è un orologio che non solo racconta il tempo, ma racconta anche una storia di savoir-faire, precisione e stile audace.

