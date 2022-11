Munich scarpe uomo 2022: le sneakers Doro si colorano di toni fluo

Munich scarpe uomo 2022: per quest’inverno il brand propone le sneakers outdoor Doro caratterizzate da inserti fluo per soddisfare tutte le esigenze e donare un look energico a chi le indossa.

La Doro è il perfetto connubio tra moda e outdoor, diventato sempre più cool e desiderato negli ultimi anni, le sue nuances richiamano le tendenze autunno-inverno puntando su tinte neon e shocking mixate a toni più tenui che richiamano la natura. La sneaker riflette l’equilibrio tra il passato e il carattere autentico del marchio spagnolo con rinnovati tocchi di stile e colore che illuminano qualsiasi tipo di look.

Nata come scarpa per i più sportivi, amanti della montagna e del trekking presenta la tomaia realizzata in nylon martellata con supporti in pelle e camoscio. La suola, più spessa ad altezza tallone, garantisce un maggior comfort e una perfetta trazione su tutti i terreni; è caraterizzata da una vera e propria esplosione di colori che rendono la Doro perfetta per tutti gli outfit.

La sneaker Doro con tutte le sue colorazioni è disponibile sul sito Munich e può essere un perfetto regalo di Natale per chi ama la natura, lo sport e avere un look esplosivo.

