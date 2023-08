New Era Beat of the city: la nuova collezione autunnale MLB, il video della campagna

In omaggio alla sua nuova collezione MLB ispirata alla tradizione, il cui lancio è previsto per l’autunno 2023, il brand di lifestyle esamina le storie di artisti di diverse generazioni per la sua ultima campagna New Era Beat of the city. La campagna porta l’estetica vintage del baseball nel 2023 e viaggia attraverso l’Europa per incontrare protagonisti affermati ed emergenti e scoprire cosa li ispira e come è cambiata la loro arte nel corso degli anni.

New Era Beat of the city: il video

In cinque paesi europei New Era incontra i barbieri inglesi Mark Maciver e Justin Carr, la leggenda del rap francese Médine Zaouiche e suo figlio Massoud, che si sta facendo strada nel mondo del rap, gli artisti berlinesi Manuel Osterhold, alias SuperBlast, e Younes Mohammadi, gli attori italiani Stefano Sala e Livio Kone e il duo di ballerine di flamenco madrilene composto da Penelope Pasca e dalla figlia Alejandra de Castro.

Oltre a presentare la nuova collezione stagionale MBL di abbigliamento e headwear, dedicata alle iconiche squadre dei New York Yankees, Los Angeles Dodgers e Oakland Athletic, la campagna New Era Beat of the city valorizza e unisce le storie di diversi artisti nuovi e affermati.

Mark Maciver e Justin Carr

Mark Maciver, fondatore di ‘SliderCuts’, il più importante barber shop di East London, è riuscito a imporsi grazie a un impressionante elenco di clienti di tutto rispetto, tra cui Lebron James, Anthony Joshua e Stormzy. Con oltre 20 anni di esperienza, Mark è diventato un punto di riferimento non solo per i locali, ma anche per i musicisti in tour a Londra.

Anche Justin Carr si è fatto notare per la sua eccezionale clientela che comprende giocatori di calcio, musicisti e personalità dello sport. Proprietario di ‘Just Cuts’ a Hertfordshire, poco più a nord di Londra, Carr sta diventando uno dei principali barbieri del Regno Unito e vanta clienti come Andy Cole, Jermain Defoe e Serge Gnabry.

Médine e Massoud Zaouiche

Simbolo della scena rap francese con un’esperienza più che ventennale, Médine vanta una lunga carriera e una notevole fanbase. Nato a Le Havre, Médine ha iniziato con il collettivo La Boussole negli anni ’90 per poi collaborare con la Din Records alla produzione degli album di importanti artisti. Il figlio 14enne Massoud ha seguito le sue orme e lo accompagna sempre nei suoi concerti, ma sta costruendo la sua carriera nel mondo del rap. Massoud ha collaborato con il padre ai brani Papeti nel 2018 e Barbapapa nel 2020.

Manuel Osterholt e Younes Mohammadi

Manuel Osterholt, noto anche come SuperBlast, è un protagonista della scena artistica berlinese e, da più di 20 anni, è ben collegato al cuore pulsante della moda e del mondo dello skate. Dopo i primi anni come artista di graffiti e graphic designer, Manuel si è occupato di fotografia, belle arti e dell’organizzazione di mostre in città. L’ambiente artistico di Berlino è dominato anche dal giovane artista emergente Younes Mohammadi. Nato a Berlino, Younes utilizza soprattutto la pittura acrilica che contrasta con la sua vita moderna in una delle città più vivaci d’Europa.

Stefano Sala e Livio Kone

Livio Kone è un protagonista della scena cinematografica italiana e la sua passione per il calcio ha dato il via alla sua carriera nell’industria dell’entertainment. Nato a Milano, cresciuto in Costa d’Avorio e tornato a Milano, Livio ha iniziato la sua carriera come calciatore professionista, ma familiari e amici l’hanno convinto a trovare un futuro nella recitazione. Diventato ben presto un volto noto della TV e del cinema, di recente Livio è entrato nel cast di ‘Zero’, la prima serie televisiva italiana con protagonisti soli attori neri. Un altro volto noto è Stefano Sala, attore, modello e musicista affermato. Dopo gli inizi come modello per alcune delle più importanti case di moda italiane, Stefano è entrato nel mondo del cinema e della televisione, passando dalle passerelle al palcoscenico.

Penelope Pasca e Alejandra de Castro

Penelope Pasca ha iniziato da bambina ballando la sevillana, una danza tradizionale spagnola, in occasione di eventi speciali in famiglia, ma ben presto la danza è diventata la passione della sua vita. A dieci anni ha iniziato a seguire lezioni professionali che l’hanno portata a creare una sua scuola di danza, la Triana Dance School. La figlia Alejandra ha seguito le orme della madre e ha la stessa passione e dedizione per la danza. Dopo il tour in Spagna e in Europa, Alejandra sta infondendo nuova vita al flamenco e alla danza spagnola tradizionali.

—–

