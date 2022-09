New Era NBA Script: i giganti del basket incontrano la street art

New Era NBA Script porta il linguaggio grafico della street art sull’abbigliamento esclusivo del brand, creando per alcuni dei più grandi nomi del basket rivisitazioni in stile graffiti con i colori classici delle squadre.

Sulle T-shirt i loghi delle squadre sono riprodotti davanti e al centro nei rispettivi iconici colori con, sotto, scritte in stile graffiti, un chiaro riferimento all’estetica urban street style della collezione.

Il logo dei Brooklyn Nets rimane nella classica combinazione bianco e nero, mentre quello dei Milwaukee Bucks riprende il suo iconico verde. I L.A. Lakers optano per un vivace viola e giallo, mentre i Chicago Bulls si presentano con il loro caratteristico rosso.

A chi non si accontenta di una T-shirt, la collezione offre altri capi, tra cui una felpa con cappuccio e zip e comodi jogger, sempre arricchiti dai nuovi loghi NBA Script.

Dal 1920 New Era realizza i migliori berretti al mondo con sapienza artigianale. Oggi, con l’aggiunta di linee di abbigliamento e accessori, il marchio è leader del mercato tra gli amanti dello sport, della vita all’aria aperta e dello streetstyle in tutto il mondo. New Era è il marchio di riferimento per il mondo dello sport, della moda, della musica e dell’intrattenimento.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.