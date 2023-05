The North Face Summer Exploration: la nuova collezione tecnica perfetta per godersi l’estate

Rievocando la prima volta in cui ti sei chiuso nella tenda per affrontare la notte o ti sei sdraiato nel tuo sacco a pelo ad ammirare le stelle, The North Face Summer Exploration è la collezione che rende omaggio a tutte le lunghe avventure estive.

Tutte le volte in cui hai raggiunto il luogo ideale per piantare la tua tenda e ti sei sentito a casa, tutte le volte in cui non hai potuto resistere alla voglia di tuffarti in un bel lago per rinfrescarti, tutte le storie che hai condiviso con i tuoi amici, i ricordi di avventure del passato in attesa di pianificarne di nuove per il futuro, i caffè all’alba davanti al sole che sorge e gli snack un po’ ammaccati da sgranocchiare una volta arrivati in vetta: ogni viaggio parte da un desiderio di esplorazione.

The North Face Summer Exploration: la nuova collezione

La collezione Summer Exploration, ispirata alla natura, è composta da tutti gli elementi essenziali necessari per ogni avventura, grande o piccola che sia. Stile casual, tagli squadrati e performanti e capi tecnici pensati per chi vuole sfruttare ogni minuto della stagione estiva.

I colori richiamano lo spettro della natura e i prodotti coniugano comfort, versatilità e vestibilità. Il prodotto di punta della collezione è la tenda Homestead a tre posti, facile da montare, con un design a cupola, tre porte per un facile accesso e un lucernario in rete per osservare le stelle. La compagna perfetta per tutti, dagli esploratori più esperti a coloro che sono alla loro prima avventura.

Altri capi che spiccano nella collezione Summer Exploration sono i pantaloncini da donna Class V Pathfinder, pratici e resistenti, i pantaloncini da uomo Class V Ripstop, il top Class V Water caratterizzato da traspirabilità ottimale, le scarpe da trekking Oxeye Tech, lo zaino Jester e la tenda Homestead Domey 3.

La collezione Summer Exploration garantisce ottimi standard di leggerezza, comfort e impermeabilità grazie alla tecnologia FlashDry integrata e alla suola in gomma SurfaceControl di cui sono dotate le scarpe, per la massima stabilità.

