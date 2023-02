New Era primavera estate 2023 per questa stagione presenta il pack di capi di abbigliamento e cappellini NBA. La collezione dedicata a Chicago Bulls, LA Lakers e Brooklyn Nets, New Era porta loghi e stampe grafiche a bordo campo.

La nuova proposta include cappelli bucket e cappellini 9Fifty regolabili e 9Forty con visiera curva. I loghi di tutte e tre le squadre catturano l’attenzione: il logo dei Lakers spicca sul modello 9Fifty, quello dei Nets sul modello bucket e quello dei Bulls sul modello 9Forty. Ogni logo è oversize e nella tipica livrea dei team, con in più un effetto vernice splatter in un colore a contrasto.

Tra le proposte di abbigliamento troviamo invece t-shirt, capi per il tempo libero e una tuta in acetato. Tutti i modelli hanno una base di colore nero per dare più risalto agli accenti di colore della grafica e dei loghi oversize. Sulle t-shirt, ad esempio, i loghi dei team sono così grandi da ricoprirne tutta la parte anteriore e arrivare fino alla schiena.

La tuta in acetato presenta il logo dei Lakers sul davanti del lato sinistro della giacca e sulla tasca destra dei pantaloni, anche in questo caso con un effetto vernice splatter. Completa la collezione un bomber disponibile con molti dei loghi dei team dell’NBA, quali i Milwaukee Bucks e gli LA Clippers, con stampa all over su tutta la giacca.

