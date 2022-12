Occhiali appannati durante la guida dell’auto o del motorino: una situazione comune, ma particolarmente scomoda. Gli scienziati svizzeri dell’ETH di Zurigo, però, hanno pensato una soluzione originale: uno speciale rivestimento in oro che impedisce l’appannamento delle lenti.

Non si tratta del solito spray antiappannamento o di un normale rivestimento delle lenti, bensì di una soluzione che sfrutta alcuni semplici principi della fisica. E che, applicata dai guidatori, rappresenta una delle tante valide soluzioni per evitare incidenti.

Perché gli occhiali si appannano

Gli occhiali e, in generale, le superfici in vetro si appannano a contatto con il vapore caldo, semplicemente perché sono più freddi. La differenza di temperatura trasforma infatti il vapore in umidità. E’ quello che, ad esempio, succede quando indossiamo la mascherina e il respiro caldo si propaga verso l’alto.

Quindi, la soluzione al problema degli occhiali appannati è intuitiva: occorre trovare un modo per riscaldare le lenti. Peccato che non sia semplice, perché i tradizionali metodi di riscaldamento presuppongono l’aggiunta di un ulteriore ingombro che creerebbe disagio a chi porta gli occhiali, specie se impegnato alla guida. Proprio da qui, però, è nata l’idea degli scienziati svizzeri.

L’idea degli scienziati svizzeri

Il team dell’ETH di Zurigo ha ideato infatti uno speciale rivestimento in oro, che utilizza l’energia solare per produrre calore, senza bisogno di batterie. Precisamente il rivestimento è caratterizzato da minuscole particelle in oro, posizionate tra strati ultrasottili di ossido di titanio. L’oro è un eccezionale conduttore di calore, mentre il titanio ne amplifica la ritenzione, tanto da scaldare le lenti. Il tutto con uno spessore di soli 10 nanometri.

Ovviamente la quantità di calore prodotta è minima, ma sufficiente per evitare gli occhiali appannati. E, in diverse circostanze, rendere la vita più facile a chi deve guidare con l’ausilio delle lenti.

Ricordiamo infine che in Italia c’è la possibilità di effettuare il noleggio degli occhiali come se fosse un leasing, come avevamo scritto in questo articolo.

—-

