La nuova collezione di occhiali da sole TBD Eyewear 2024 incarna un perfetto equilibrio tra arte artigianale, impegno per la sostenibilità e innovazione nel design. Con l’introduzione delle montature in Bio-Acetato e delle nuove lenti verdi chiare, TBD Eyewear rafforza il suo impegno verso un futuro più verde. La collezione presenta modelli unici come Oak e Palm, che fondono nostalgia e modernità, e propone combinazioni di colori esclusivi che riflettono la personalità unica di chi li indossa.

Ogni paio di occhiali TBD Eyewear rappresenta non solo un accessorio di moda, ma una testimonianza dell’anima e della passione degli artigiani italiani, custodi di una tradizione che si trasmette di generazione in generazione. La collezione è una celebrazione di questa maestria, dove ogni dettaglio è curato con attenzione.

L’azienda ha compiuto una transizione completa verso l’uso del Bio-Acetato nelle montature, consolidando il suo impegno per la salvaguardia del pianeta. Ogni montatura diventa quindi un simbolo di responsabilità ambientale, un passo verso un futuro più verde e consapevole.

La nuova lente verde chiaro di TBD Eyewear è una novità significativa, progettata non solo per la bellezza estetica, ma anche per il benessere degli occhi. Questa tonalità speciale è stata creata per offrire una visione nitida e confortevole in tutte le condizioni di luce, riducendo l’affaticamento visivo e adattandosi perfettamente alle varie sfumature di luce dell’inverno e della primavera.

La montatura River in Bio-Acetato è una delle innovazioni principali della collezione 2024. Questa montatura è un’icona di stile e responsabilità ambientale, con una palette cromatica ispirata alla natura e alla serenità dei fiumi. Le tonalità calde di marrone e blu ricreano l’armonia e la bellezza dei corsi d’acqua.

La collezione si arricchisce con i nuovi modelli Oak e Palm. Oak Collection porta con sé lo spirito degli anni ’90, con una montatura robusta che trasmette sicurezza e un tocco di nostalgia. La Palm Collection, ispirata agli occhiali Panto degli anni ’20, unisce il fascino vintage con una versatilità moderna, offrendo forme arrotondate e un distintivo ponte a chiave, perfetti per chi apprezza uno stile duraturo e versatile.

TBD Eyewear ha presentato anche le sue nuove combinazioni di colori esclusive, tutte realizzate in Bio-Acetato. Queste nuove proposte sono un invito a esprimere la propria personalità attraverso il colore, con combinazioni come Cord Eco Nero | Grigio, dall’eleganza sofisticata adatta a ogni occasione, Lapel Oceano | Blu, che riflette la profondità dell’oceano, e Silk Eco Nero | Arancione, che crea un mix di eleganza e vitalità. Le altre combinazioni sono Donegal River | Verde Chiaro e Raso Eco Nero | Verde Chiaro.

Copyright Image: Sinergon LTD