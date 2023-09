Omega Seamaster Emirates Team New Zealand: in occasione della Coppa America che si terrà a Barcellona nel 2024, Omega ha realizzato un orologio ispirato al logo dei campioni in carica di Emirates Team New Zealand. Il Seamaster Planet Ocean Deep Black Emirates Team New Zealand Edition è stato lanciato durante un evento speciale alla regata preliminare di Vilanova.

Omega Seamaster Emirates Team New Zealand: il nuovo orologio

Tra un anno esatto, l’equipaggio di Auckland si impegnerà a difendere il più antico trofeo sportivo del mondo nelle mani dei kiwi. Omega ha tratto ispirazione dalla vela e dal logo ETNZ per produrre un esclusivo esemplare da collezione in onore dell’America’s Cup.

Il Seamaster Planet Ocean da 45,5 mm unisce il nero più profondo con il turchese del logo di Emirates Team New Zealand. La cassa in ceramica nera è completata da una lunetta unidirezionale in ceramica nera spazzolata con la scala subacquea in smalto bianco e punto triangolare a ore 12, con la Super-LumiNova bianca che emette una luce verde.

Sul quadrante in ceramica opaca, Omega ha inserito un omaggio al protocollo del pre-gara con un indicatore del conto alla rovescia a ore 3, contrassegnato dallo Start. La lancetta dell’indicatore e l’anello del contatore sono turchesi come il logo di Emirates Team New Zealand, così come la minuteria, il numero 12 e la lancetta centrale dei secondi con il simbolo del trofeo dell’America’s Cup come contrappeso.

Omega ha inoltre ripreso il colore sugli anelli dei pulsanti in ceramica nera spazzolata, la “He” della valvola per la fuoriuscita dell’elio e il logo Omega sulla corona. Per rendere omaggio all’equipaggio dei kiwi, il fondello Naiad Lock presenta il logo di Emirates Team New Zealand con una felce turchese e scritte bianche. All’interno dell’orologio batte il calibro Master Chronometer 9900.

Omega presenta l’orologio con cinturino in caucciù strutturato nero e turchese con cuciture turchesi e chiusura in ceramica nera, e offre tre alternative per cambiarne il look: un ulteriore cinturino in caucciù e due cinturini Nato, tutti in colori complementari. Per conservare l’orologio da vela al sicuro e all’asciutto quando si è a terra, c’è una speciale scatola di presentazione ispirata al logo di Emirates Team New Zealand.

Omega sostiene Emirates Team New Zealand dal 1995 e fornirà ancora volta un cronometraggio di precisione. La 37a edizione della regata di fama mondiale segnerà la quarta edizione in cui Omega sarà Cronometrista Ufficiale, dopo aver già cronometrato l’America’s Cup nel 2000, nel 2003 e nel 2021.

