Omega Speedmaster Dark Side Of The Moon: lo spettacolare segnatempo tributo alla missione Apollo 8

Il nuovo Omega Speedmaster Dark Side Of The Moon è più di un semplice orologio; è un omaggio alla missione Apollo 8 e un simbolo dell’audacia umana nell’esplorazione dello spazio. In un mondo che continua a esplorare il futuro, la missione Apollo 8 e l’Omega Speedmaster Dark Side Of The Moon rimangono come promemoria delle imprese straordinarie che sono possibili quando si sceglie di essere uniti.

Nel 1968, la missione Apollo 8 segnava un capitolo indimenticabile nella storia dell’esplorazione spaziale, diventando la prima a orbitare attorno alla Luna. A bordo, ogni astronauta indossava un Omega Speedmaster, un testimone silenzioso delle loro straordinarie gesta. Oggi, Omegarende omaggio a questa impresa con il lancio del nuovo Speedmaster Dark Side Of The Moon, una combinazione di maestria orologiera, tecnologia all’avanguardia e utilizzo di materiali innovativi.

Il primo modello Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 è stato presentato nel 2018 per commemorare il 50° anniversario della missione. Quest’anno, Omega eleva il design a nuovi livelli di sofisticazione, con un’attenzione meticolosa ai dettagli. Il Calibro 3869, cuore pulsante dell’orologio, presenta un rilievo lunare realizzato mediante ablazione laser su ponti e platina principale anneriti, riflettendo l’aspetto lunare.

Il quadrante offre la rappresentazione della superficie lunare vista dalla Terra, mentre il lato del fondello mostra il lato oscuro della Luna, visibile solo agli astronauti. La nuova versione enfatizza i dettagli lunari con incisioni al laser e superfici a contrasto, arricchendo il design con ruote rivestite in grigio chiaro e la ruota del bilanciere in grigio scuro.

Il Calibro 3869 a carica manuale è certificato Co-Axial Master Chronometer, garantendo elevati standard di precisione, performance cronometrica e resistenza magnetica. Il movimento tematico lunare è visibile attraverso il quadrante scheletrato dell’orologio, realizzato in alluminio anodizzato nero.

Per la cassa da 44,25 mm, il fondello e la lunetta lucida, Omega ha utilizzato ceramica nera, con la scala tachimetrica riempita di smalto “Grand Feu” bianco brillante. La lancetta cronografica centrale dei secondi è laccata gialla, colore che si estende al cinturino traforato in caucciù nero con interno giallo.

La lancetta dei piccoli secondi a ore 9, ispirata al razzo “Saturn V” della NASA e realizzata in titanio grado 5, rappresenta un altro elemento innovativo. Questa struttura 3D, ottenuta con tecniche laser, riflette l’ingegneria e il design della missione spaziale.

Il fondello dell’orologio è impreziosito da incisioni che includono la frase iconica “We’ll see you on the other side”, pronunciata dal Pilota del Modulo di Comando Jim Lovell prima di avventurarsi nel lato oscuro della Luna.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD