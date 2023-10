One of These Days x Woolrich: la nuova collezione in edizione limitata

One of These Days x Woolrich: il brand di menswear dell’acclamato artista multidisciplinare Matt McCormick, torna a collaborare con il celebre marchio outdoor americano Woolrich, per creare una nuova collezione in edizione limitata di abbigliamento e articoli lifestyle. La nuova collezione Key To The Highway, terza collaborazione tra i brand, è un omaggio al design senza tempo e alla funzionalità del classico workwear americano.

Questa collezione è nata dal desiderio di esplorare diverse comunità e scoprire il modo in cui queste interagiscono con l’ambiente che le circonda, spiega McCormick. Dopo esserci concentrati sul Nord-Est, era giunto il momento di guardare a Sud-Ovest per rendere omaggio a questa parte del mondo, ricca di bellissimi colori e straordinarie silhouette.

La collezione Key To The Highway, composta da 10 capi, presenta un mix di pezzi classici del workwear ma reinterpretati, tra cui camicie da lavoro a due tasche in morbido pile, piumini smanicati di nuova concezione con colletti a punta in stile western e carré in camoscio a contrasto, oltre ad ampi capispalla scozzesi, t-shirt grafiche e una coperta limited edition con grafica personalizzata di McCormick.

Ogni pezzo di questa collezione ha una sua particolare funzione, proprio come tutti i capi workwear classici, afferma McCormick. Definirei anche questa terza collaborazione una magnum opus – una grande opera – una continuazione delle due collezioni precedenti, a cui si ispira, gettando al contempo le basi per un nuovo sviluppo creativo per entrambi i brand.

La collezione One of These Days x Woolrich Key To The Highway è disponibile su oneofthesedays.com, nei negozi e sul sito di Woolrich.

