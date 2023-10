Woolrich Phipps Gold Label Vintage: la nuova capsule collection

Woolrich Phipps Gold Label Vintage: i due brand presentano una nuova ed esclusiva capsule collection, una collaborazione che rende omaggio all’intramontabile eredità dello stile americano e che riflette i valori cardine che accomunano Woolrich e Phipps.

Questa capsule, composta da una ristretta selezione di capi, incarna l’essenza della storia della moda vintage americana e sarà disponibile presso gli store di Woolrich a Milano, New York e Berlino – per un numero pari a 50 pezzi per location. L’assortimento comprende rari capi Woolrich e altri articoli ispirati al patrimonio del brand lungo due secoli.

La collaborazione con Phipps ispira la creazione di pezzi vintage che celebrano la ricca storia del brand, reinterpretati in chiave contemporanea e adattati ai moderni codici di stile.

Nel tentativo di contenere la sovrapproduzione nel settore della moda, Phipps ha lanciato Phipps Gold Label Vintage: una collezione di capi vintage e invenduti provenienti da tutto il mondo e sapientemente curati e personalizzati. Dalle iconiche flanelle splendidamente invecchiate alle maglie sportive, ogni articolo racconta una storia unica e definisce l’identità del marchio Phipps: uno stile senza tempo che combatte gli sprechi.

Woolrich Phipps Gold Label Vintage: la capsule collection

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED