Oppo Enco Air3i sono i nuovi auricolari che rappresentano un significativo salto qualitativo in termini di prestazioni audio e durata della batteria, ed offrono un’esperienza musicale straordinaria e senza precedenti.

Gli Oppo Enco Air3i sono caratterizzati dalla custodia della serie Enco Air, con un coperchio traslucido, flessibile e dal design accattivante. La finitura senza giunture e le dimensioni compatte conferiscono a questi auricolari un aspetto moderno e elegante. Disponibili inizialmente nel colore bianco e, a breve, anche in blu, presentano un design half-in-ear ergonomico, ideato per adattarsi perfettamente a diverse forme di orecchio. Con un peso di soli 3,7 grammi per auricolare, sono progettati per garantire il massimo comfort durante l’uso quotidiano.

La qualità del suono è eccezionale, grazie al driver dinamico composito placcato in titanio da 13,4 mm, una caratteristica rara per questa fascia di prezzo. Questo potente driver garantisce un’esperienza sonora intensificata rispetto alla prima generazione di Oppo Enco Air, con bassi ricchi, alti nitidi e medi coinvolgenti. Inoltre, gli effetti sonori integrati, Bass Boost e Clear Vocals, sono perfettamente adattabili a un’ampia varietà di generi musicali, soddisfacendo diverse esigenze di ascolto.

Gli Oppo Enco Air3i sono dotati della migliore tecnologia di cancellazione del rumore AI per le chiamate, che assicura una comunicazione chiara anche in ambienti rumorosi. La connettività Bluetooth 5.3 a bassa latenza a doppia trasmissione offre una connessione più stabile ed è resistente alle interferenze, mantenendo gli auricolari connessi in ambienti critici come stazioni della metropolitana o strade affollate.

La durata della batteria è di 5,5 ore di autonomia con una singola carica e 35 ore con la custodia di ricarica. Compatibili sia con dispositivi iOS che Android, gli Oppo Enco Air3i sono proposti al prezzo suggerito di 59,99 € su Amazon.

