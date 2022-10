Barbour Brompton Bicycle 2022: il marchio leader nel settore heritage e lifestyle ha collaborato per la seconda volta con il più grande produttore di biciclette del Regno Unito, Brompton Bicycle, per creare una nuova collezione di giacche, t-shirt, borse e una bicicletta in edizione speciale.

Barbour Brompton Bicycle 2022: la nuova collezione

Progettati pensando agli appassionati di ciclismo urbano, i capispalla della collezione possono essere indossati anche quando si scende dalla sella. I modelli sono stati sapientemente realizzati includendo caratteristiche di sicurezza per i ciclisti, come i pannelli riflettenti e i colori vivaci, che possono essere nascosti quando è il momento di scendere dalla bici e andare al lavoro. La gamma comprende giacche trapuntate nella tonalità verde salvia, sia per uomo che per donna.

Ispirato all’originale giacca trapuntata di Barbour, introdotta per la prima volta negli anni ’70, la giacca trapuntata reversibile e pieghevole è disponibile in due versioni: in verde oliva classico o in arancione ad alta visibilità. È dotato di un’ampia tasca applicata, polsini a costine e nastro riflettente per un look elegante anche dopo essere scesi dalla bici.

In collaborazione con il famoso artista e illustratore Fei Wang, meglio conosciuto come Mr Slowboy, la nuova gamma di t-shirt facili da indossare comprende una selezione di disegni che raffigurano la bicicletta nel contesto urbano. La collezione limitata è disponibile nelle tonalità base del bianco e del grigio, con le iconiche illustrazioni di Mr Slowboy stampate al centro di ogni modello.

Barbour x Brompton C Line Explore

La vocazione di Barbour è la vita all’aria aperta, così come lo è anche per la bicicletta Brompton Special Edition. Con una configurazione a 6 rapporti per la città e non solo, la bicicletta è dotata di una sella Brooks C17 per tutte le stagioni e di pneumatici da turismo Schwalbe Almotion.

Le borse di Barbour si adattano perfettamente alla bicicletta e il look è completato da una verniciatura personalizzata Amble Sands. Ispirati al bellissimo tratto di costa vicino alla sede di Barbour a South Shields, nel nord-est dell’Inghilterra, il telaio e le forcelle di Barbour x Brompton Special Edition hanno una finitura lucida Amble Sands.

La sella Brooks è di colore silt grey e una targhetta personalizzata rende omaggio ai fari di riferimento presenti lungo la costa. Le decalcomanie dorate specifiche dell’edizione completano la finitura naturale.La sella Brooks C17 Cambium è fatta per avventurarsi con stile. Realizzata per durare a lungo e progettata per un comfort che dura tutto il giorno, grazie alla gomma naturale e ai materiali riciclati offre un’eccezionale flessibilità e prestazioni per tutte le stagioni.

Le borse

Un viaggio dell’ultimo minuto nel weekend o una gita in città? La bicicletta Barbour x Brompton consente di portarsi dietro tutto il necessario. La spaziosa sacca da 24 litri e un marsupio compatto con zip, realizzati da Barbour con i suoi iconici tessuti, sono progettati per adattarsi perfettamente alla Brompton.

Il classico borsone Barbour è stato rivisitato per la Brompton. La borsa da 24 litri si aggancia saldamente alla parte anteriore della bicicletta, ma può anche essere sbloccata in pochi secondi e trasportata ovunque. Realizzata da Barbour in robusto e durevole tessuto di cotone cerato da 283,5 g once, presenta la caratteristica fodera in tartan classico e un’impugnatura in pelle per un look elegante e pratico.

La borsa Brompton per tutti i giorni viene rinnovata con l’iconico tessuto di cotone cerato da 283,5 g di Barbour. Con finiture in ottone e in pelle, si aggancia saldamente alla parte anteriore della bicicletta. Si sgancia in pochi secondi e offre una capacità di 12 litri. Comprende una custodia imbottita per laptop.

Il marsupio Barbour x Brompton è stato progettato per essere applicato al manubrio o alla sella della Brompton. Con un’elegante fodera in tartan, presenta le dimensioni giuste per trasportare l’essenziale con stile.

