Oppo Reno8 Lite 5G è il nuovo smartphone alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 695 5G, dotato di funzioni di imaging come la modalità Ritratto Effetto Bokeh e Selfie HDR e della novità di settore Dual Orbit Lights. Insieme all’inconfondibile design Oppo Glow, Reno8 Lite 5G garantisce prestazioni fotografiche all’avanguardia, per ritratti professionali capaci di catturare le diverse personalità.

Oppo Reno8 Lite 5G: innovative funzioni di imaging

Reno8 Lite 5G dispone di una fotocamera principale ad alta risoluzione da 64MP, una macro da 2MP, una di profondità da 2MP e una anteriore da 16MP, oltre a una serie di straordinarie funzioni di imaging, tra cui le modalità Selfie HDR, AI Palette, AI Color Portrait, Portrait Retouching e molte altre, progettate per dare via libera alla creatività.

La modalità Ritratto Effetto Bokeh consente agli utenti di catturare ritratti con punti luce bokeh sullo sfondo, come una fotocamera DSLR di fascia alta. L’algoritmo distingue il soggetto e lo sfondo, migliorando la luminosità del primo e sfocando automaticamente il secondo. Inoltre, ritocca anche i dettagli dei capelli e delle magliette a livello di pixel, facendoli apparire eccezionalmente definiti. Selfie HDR consente invece di scattare selfie definiti anche in ambienti poco illuminati o in controluce. La fotocamera anteriore rileva automaticamente la luce di fondo e utilizza un algoritmo per ridurne l’intensità quando viene rilevato un volto retroilluminato o uno sfondo luminoso, assicurando che sia il soggetto che lo sfondo vengano catturati in modo dettagliato.

Un design per ogni stato d’animo

Reno8 Lite 5G mantiene il design iconico della serie Reno, introducendo però l’Ultra-Slim Retro Design e due nuove colorazioni: Rainbow Spectrum e Cosmic Black.

La texture a tre strati e il processo di rivestimento a due strati conferiscono alla cover posteriore una finitura opaca dall’aspetto scintillante. La texture a tre strati comprende una grana interna di dispersione, uno strato intermedio di grana SG e una esterna lucida e opaca. Reno8 Lite 5G è il primo smartphone a utilizzare questa particolare texture lucida e opaca, che sostituisce il materiale di base ridondante che si trova solitamente intorno al modulo della fotocamera di altri smartphone.

La colorazione Rainbow Spectrum utilizza la tecnica di rivestimento a due strati, con quello superiore che comprende i colori rosso, giallo e verde e quello di base contenente un rivestimento riflettente all’indio. Insieme, creano un effetto cangiante ed evolutivo di sei colori sfumati sulla cover posteriore dello smartphone.

Reno8 Lite 5G, inoltre, segna il debutto delle Dual Orbit Lights, integrate in modo discreto dietro le due fotocamere primarie, le quali si accendono o lampeggiano di blu elettrico, azzurro, ciano o baby blue a seconda dei diversi scenari, ad esempio quando si accende lo smartphone, quando è in carica, se si riceve una chiamata o è presente una notifica non letta, oppure quando si avvia la modalità gaming.

Con il suo nuovo Ultra-Slim Retro Design, Reno8 Lite 5G presenta un peso di circa 173g e uno spessore di 7,55 mm nella versione Rainbow Spectrum e di 7,49 mm in quella Cosmic Black. Il dispositivo è dotato di cornici frontali e posteriori ad angolo retto 2,5D con una delicata cornice a forma di C, che conferisce al telefono un aspetto estremamente elegante.

Sulla parte anteriore dello smartphone, un display AMOLED4 da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 60Hz offre un’esperienza visiva fluida e confortevole. Inoltre, il display è certificato Netflix HD e Amazon Prime Video HD per la riproduzione di contenuti video di alta qualità.

Oppo Reno8 Lite 5G: potenti prestazioni

Reno8 Lite 5G è uno dei primi dispositivi ad essere alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 695 5G realizzata con processo a 6 nm. Inoltre, è dotato di una batteria da 4.500 mAh5 e della tecnologia Supervooc flash charging da 33W6, che permette di caricare lo smartphone al 100% in 63 minuti o di effettuare tre ore di chiamate con una carica di soli 5 minuti.

Reno8 Lite 5G è disponibile nella configurazione 8GB di RAM + 128GB di ROM. Se utilizzato con l’espansione RAM di OPPO, gli 8GB di RAM originali possono essere integrati con ben 5GB9 allocando temporaneamente la memoria ROM e consentendo l’esecuzione simultanea di più applicazioni con meno rallentamenti.

Esperienza sempre più fluida con ColorOS 12

Oppo Reno8 Lite 5G fa parte anche della prima serie di smartphone ad avere ColorOS 12 preinstallato. Air Gestures permette agli utenti di rispondere alle chiamate, silenziarle o scorrere su e giù per le pagine, semplicemente muovendo le mani sullo schermo, mentre le funzioni AI System Booster, Quick Startup, Game Focus Mode e AI Frame Rate Stabilizer offrono un’esperienza di intrattenimento coinvolgente e senza interruzioni.

ColorOS 12 è inoltre dotato di Omoji, che offre nuove possibilità di personalizzazione con oltre 200 opzioni e il rilevamento del volto in tempo reale grazie all’avanzato algoritmo di cattura del volto di OPPO. ColorOS 12 inoltre garantisce la sicurezza e la privacy dei dati ed è certificato da terze parti come ISO ed ePrivacy. Altre funzioni includono l’Anti-Peeping per le notifiche, che nasconde i dettagli se lo smartphone rileva che un’altra persona sta guardando lo schermo.

—–

