Orologi Breguet Anno del Drago 2024: due nuovi tourbillon esclusivi

Orologi Breguet Anno del Drago 2024: la celebrazione vede protagonisti due nuovi tourbillon esclusivi. Questi segnatempo rappresentano l’apice del savoir-faire della Manifattura, con un design che omaggia la ricchezza simbolica del drago nella cultura cinese. Ogni dettaglio, dalla platina rotante guilloché al drago inciso a mano, testimonia l’impegno di Breguet nell’offrire orologi che sono veri e propri capolavori d’arte.

In occasione dell’anno del Drago, Breguet ha svelato due nuovi capolavori orologieri che incarnano l’eccellenza del savoir-faire della Maison. Questi segnatempo, simboli di potere, coraggio, nobiltà, tenacia e successo, riflettono la maestosità della creatura soprannaturale che domina la cultura cinese con i suoi innumerevoli talenti.

Il 26 giugno 1801, Abraham-Louis Breguet presentò il tourbillon, rivoluzionando il mondo dell’orologeria. La Maison ha continuato a esplorare questa invenzione attraverso gli anni, culminando nel lancio del primo doppio tourbillon nel 2006. Questa innovazione unica presenta due tourbillon collegati a un differenziale, che non solo sono indipendenti l’uno dall’altro ma contribuiscono anche all’indicazione dell’ora in modo dinamico e visivamente affascinante.

Orologi Breguet Anno del Drago 2024: caratteristiche

Il calibro 588N1, che permette a questo affascinante meccanismo di prendere vita, è animato da 749 componenti. Questo movimento manuale offre una riserva di carica di 60 ore e una frequenza di 2,5 Hz. Tutto il savoir-faire di Breguet può essere ammirato anche attraverso il fondello in vetro zaffiro. In effetti la decorazione allegorica ha richiesto una grande destrezza da parte degli artigiani della Manifattura, poiché è stata realizzata ricorrendo sia al guillochage che all’incisione.

La nuova collezione si distingue per la presenza di un drago che volteggia tra i due tourbillon. Fissato ai due ponti del bariletto, questo drago in oro interamente inciso a mano stringe fra gli artigli una perla in madreperla che, secondo la leggenda, racchiude l’essenza sacra che conferisce al drago il suo potere e rappresenta la saggezza. L’imperatore, simboleggiato da questa creatura, sarebbe quindi colui che regna con saggezza.

Il guillochage è in primo piano nella creazione, poiché la platina rotante in oro rodiato presenta una lavorazione guilloché a mano con un motivo a ventaglio. Quanto al ponte in oro situato sotto alla platina, presenta un trattamento galvanico color antracite e una lavorazione

guilloché con motivo Clous de Paris.

I numeri romani e la minuteria sul giro delle ore in zaffiro sono incisi al laser prima di applicare una vernice nera. Sul rehaut sono incisi 12 indici in numeri romani, che vengono poi riempiti di vernice nera e rappresentano l’ombra dei numeri. Inoltre, Breguet offre l’opportunità di ottenere una creazione unica: il drago è infatti personalizzabile per forma e colore, in base alle proprie preferenze. È inoltre possibile scegliere la tonalità dei numeri romani, delle lancette e del cinturino, rendendo ogni orologio un pezzo unico che riflette il gusto individuale del proprietario.

