Questo orologio complicato in edizione limitata è dotato dell'innovativo Calibro 2953.

La Maison svizzera di Alta Orologeria svela la nuova versione di Audemars Piguet Royal Oak Repetition Minute Supersonnerie in titanio. Questo orologio complicato in edizione limitata è dotato di un innovativo Calibro 2953 a carica manuale realizzato in-house e protetto da tre brevetti.

Il modello è impreziosito da un quadrante guilloché raffinato e molto stilizzato nelle tonalità del grigio fumé che valorizza la cassa in titanio. Rendendo omaggio ai segnatempo con suoneria più antichi con l’utilizzo di una tecnologia avanzata, questo orologio piacerà agli amanti delle straordinarie performance acustiche.

La cassa e il bracciale in titanio del Royal Oak Ripetizione Minuti Supersonnerie sono impreziositi da un elegante quadrante grigio fumé in contrasto con gli indici e le lancette in oro bianco 18 carati.

Audemars Piguet Royal Oak Repetition Minute Supersonnerie: meccanismo

Sviluppato da Audemars Piguet e lanciato nel 2016 nella collezione Royal Oak Concept, il meccanismo Supersonnerie conferisce a questo nuovo modello di ripetizione minuti il volume e la risonanza solitamente associati agli orologi da tasca. Questa tecnologia brevettata è il frutto di 8 anni di ricerca in collaborazione con l’EPFL, lo Swiss Federal Institute of Technology di Losanna.

Ispirandosi alla potenza sonora degli orologi con ripetizione minuti più antichi e all’armonia degli strumenti musicali, un’apposita community di orologiai, tecnici, accademici e musicisti ha rivisto la struttura della cassa per produrre una nuova tecnologia con suoneria. La performance acustica, la qualità del suono e il tono armonico sono eccezionali e garantiti dai gong brevettati, dalla struttura della cassa e dal meccanismo di segnalazione acustica sviluppati all’epoca.

I gong non sono fissati alla platina principale, ma a un nuovo dispositivo che funge da cassa armonica, migliora la trasmissione del suono e ne aumenta l’amplificazione. Il regolatore del meccanismo di segnalazione acustica riprogettato, il dispositivo che imposta il ritmo di sequenza sonora delle ore, dei quarti d’ora e dei minuti, è stato rivisto e ora comprende un innovativo sistema ad àncora più flessibile che assorbe gli urti ed elimina i rumori di sottofondo.

Inoltre, un’accorta modifica meccanica della sequenza sonora ha mitigato il quarto d’ora di pausa tra la suoneria dei minuti e quella delle ore, quando l’orologio non batte i quarti d’ora. Ultima ma non meno importante, una funzione di sicurezza impedisce a chi lo indossa di attivare la funzione di regolazione manuale mentre il meccanismo della ripetizione minuti sta suonando.

L’ultimo movimento a carica manuale con ripetizione minuti della Manifattura, il Calibro 2953, è dotato di questa tecnologia. Con i suoi 362 componenti, incarna lo spirito che non scende a compromessi di Audemars Piguet grazie al suo mix di tecnologia avanzata, finiture raffinate e tradizionali.

Audemars Piguet Royal Oak Repetition Minute Supersonnerie: caratteristiche

Questo Audemars Piguet Royal Oak Repetition Minute Supersonnerie da 42 mm presenta una cassa e un bracciale in titanio, entrambi meticolosamente rifiniti con un’alternanza di satinatura e superfici lucidate. Mettendo in risalto l’estetica monocromatica del modello, il quadrante grigio fumé con motivo “Grande Tapisserie” progredisce delicatamente in tonalità scure verso l’estremità del quadrante, raggiungendo quasi il nero puro ai bordi.

È impreziosito da indici applicati e lancette Royal Oak in oro bianco con rivestimento luminescente per una leggibilità ottimale. Il contatore dei piccoli secondi nero a ore 6 riprende il réhaut, mentre la finitura a chiocciola è in contrasto con il motivo Tapisserie. Il fondello in titanio reca l’incisione “Royal Oak Supersonnerie” e un motivo a onde sonore.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.