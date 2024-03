Audemars Piguet Royal Oak Cronografo Automatico in oro giallo

Il nuovo Royal Oak Cronografo Automatico di Audemars Piguet, realizzato interamente in oro giallo 18 carati, è una vera e propria celebrazione dell’eccellenza orologiera svizzera.

Audemars Piguet ha svelato una nuova espressione del suo iconico Royal Oak Cronografo Automatico. Presentato in una splendida versione da 41 mm interamente realizzata in oro giallo 18 carati, questo orologio riprende i colori e i materiali introdotti nel 2022 con il modello Royal Oak “Jumbo” Extra-Piatto presentato in occasione del 50 anniversario della collezione.

Questo modello di Royal Oak, con il suo quadrante caratterizzato dal celebre motivo Grande Tapisserie color oro giallo, offre un gioco di gradazioni cromatiche che esalta la luminosità dell’oro, creando un contrasto affascinante con i contatori dorati. Il cuore pulsante di questo orologio è il Calibro 4401, un cronografo automatico di ultima generazione con funzione flyback.

La decisione di Audemars Piguet di utilizzare oro giallo, un materiale che ha conosciuto un’evoluzione nella sua popolarità nel corso degli anni, risponde a un desiderio crescente di ritornare a una lussuosità autentica e senza tempo. Il primo modello Royal Oak in oro giallo, lanciato nel 1977, è stato un punto di svolta che ha dimostrato la versatilità e il fascino intramontabile di questo materiale prezioso. Oggi, il nuovo Royal Oak Cronografo Automatico si pone come un tributo contemporaneo a questa eredità, offrendo agli amanti dell’orologeria un’opera d’arte da polso che combina il meglio della tradizione Audemars Piguet con l’innovazione tecnologica.

Oltre alla sua eccezionale meccanica, il design del nuovo Royal Oak Cronografo Automatico si distingue per le sue finiture raffinate. I tre contatori dorati, il contatore delle ore a ore 3, i piccoli secondi a ore 6 e il contatore dei 30 minutia ore 9, risaltano sul quadrante sfumato. Gli indici applicati e le lancette centrali, tutti realizzati in oro giallo 18 carati e sfaccettati, sono impreziositi da materiale luminescente. La scala dei minuti è stampata in bianco sul bordo piatto del quadrante, che presenta un colore nero periferico in contrasto con il réhaut in oro giallo. La firma “Audemars Piguet” in oro 24 carati, ottenuta per accrescimento galvanico ed elettroplaccata con rodio nero, é applicata a ore 12. Un’apertura tra le ore 4 e le ore 5 completa le informazioni sul quadrante mostrando la data in nero su uno sfondo color oro giallo.

La superficie superiore della lunetta ottagonale è satinata, mentre la smussatura è lucidata a specchio. Le teste esagonali lucide delle otto viti sono gli unici elementi in oro bianco della cassa e risaltano sull’oro giallo satinato. Queste finiture a contrasto si trovano anche sulla corona e sui pulsanti del cronografo. Allo stesso modo, l’alternanza di superfici finemente satinate e di smussature lucide crea riflessi su tutta la cassa e sulle maglie del bracciale integrato.

ll Royal Oak Cronografo Automatico da 41 mm in oro giallo 18 carati é alimentato dal Calibro 4401, dotato di una ruota a colonne con un sistema di accoppiamento verticale per attivare, arrestare e azzerare il cronografo. Frutto di centinaia di ore di lavoro, il Calibro 4401

rappresenta anche una nuova combinazione di complicazioni per Audemars Piguet, con ore saltanti e un meccanismo cronografico flyback integrato. La massa oscillante in oro rosa 22 carati é visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, insieme alle tradizionali decorazioni che impreziosiscono il movimento.

Copyright Image: Sinergon LTD