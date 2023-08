La collezione di orologi Timex Standard 2023 propone due nuovi segnatempo perfetti per chi ama ritrovare dettagli tradizionali dall’eco vintage. Le due nuove proposte – un solo tempo e un cronografo – si caratterizzano infatti per il design dalle linee retrò e per i numerosi dettagli originali.

Orologi Timex Standard 2023: caratteristiche

La cassa dei due orologi è realizzata in ottone a basso contenuto di piombo, in colore silver. Il diametro della cassa rotonda è di 40 mm per la versione solo tempo e di 41 mm per il cronografo. Altro dettaglio originale delle nuove proposte della collezione Standard è la corona a cipolla oversize che diventa un elemento caratterizzante dalla forte identità.

La proposta solo tempo propone un quadrante Indiglo blu con indici lineari e cifre arabe alle ore 12, 3, 6, 9, rehaut bianco per i secondi. Tre le sfere – ore e minuti nella forma a freccia – bianche luminescenti. Logo Timex a ore 12, firma Standard a ore 6 (89 euro).

Il cronografo, del diametro di 41 mm ha il quadrante Indiglo blu arricchito dal datario a ore 4 e dai tre contatori silver a ore 2, 6, 10, e rehaut bianco. Le tre sfere sono luminescenti. Logo Timex a ore 12 (119 euro).

I quadranti sono resi speciali dall’illuminazione Indiglo, l’esclusiva tecnologia di proprietà di Timex, introdotta nel 1992, il cui nome deriva dalla parola Indaco. Gli orologi con quadrante Indiglo emettono un colore blu/verde ogni volta che viene premuta la corona consentendo all’orologio di illuminarsi grazie al sottile pannello di fosforo posto sotto al quadrante.

I cinturini di entrambi gli orologi della collezione Standard di Timex sono in pelle blu eco sostenibile con fibbia ad ardiglione. I nuovi modelli scelgono un movimento al quarzo e sono impermeabili fino a 50 metri.

