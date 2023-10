La nuova gamma Triumph Tiger 900 2024 è stata profondamente aggiornata con più potenza, coppia, tecnologia e comfort. La nuova famiglia comprende Tiger 900 GT, GT Pro e Rally Pro, ciascuna arricchita da un significativo pacchetto di upgrade tecnici, estetici e funzionali.

Lo stile elegantemente sportivo della Tiger 900 e il suo caratteristico design avventuroso sono stati rivisti e perfezionati. La nuova versione ora ha un design più pulito e integrato che include armoniosamente dal frontale, il supporto del quadro strumenti e i pannelli laterali.

Per ciascun modello sono disponibili tre nuove e interessanti livree. La GT e la GT Pro sono disponibili in Snowdonia White, Graphite/ Sapphire Black, e Carnival Red/ Sapphire Black. La Rally Pro è disponibile in Carbon Black e Sapphire Black, con la possibilità di passare agli straordinari Ash Grey/ Intense Orange o Matt Khaki Green/ Matt Phantom Black.

Triumph Tiger 900 2024: il motore

Il caratteristico motore a tre cilindri della Tiger 900 ha ricevuto un importante aggiornamento, inclusi componenti del motore rivisti, che forniscono il 13% di potenza in più rispetto alla generazione precedente, arrivando alla ragguardevole potenza massima di 108 CV e una coppia più elevata di 90 Nm.

Il nuovo motore offre anche una maggiore trattabilità ai bassi regimi. Grazie all’architettura T-Plane e agli intervalli di accensione irregolari, la Tiger 900 mantiene carattere e sound assolutamente distintivi, oltre a ottenere prestazioni migliorate su tutta la gamma di regimi e un risparmio di carburante fino al 9%.

Ogni modello beneficia di un assetto delle sospensioni specifico, progettato per soddisfare le esigenze del motociclista viaggiatore oppure avventuroso. La GT è dotata di sospensioni Marzocchi con compressione regolabile e smorzamento in estensione. Con 180 mm di escursione della forcella e 170 mm di escursione della ruota posteriore, l’assetto è stato messo a punto appositamente per la GT per offrire un’eccellente manovrabilità su strada e comfort di guida sulle lunghe distanze, con la capacità di affrontare terreni fuoristrada.

La GT Pro utilizza anche la sospensione Marzocchi. Le forcelle completamente regolabili sono abbinate a un’unità di sospensione posteriore regolabile elettronicamente: ciò consente regolazioni del precarico facili e comode con il semplice tocco di un pulsante per adattarsi ad ogni condizione di carico.

La Rally Pro monta sospensioni Showa, che offrono la massima possibilità di regolazione e una generosa escursione della ruota anteriore di 240 mm e posteriore di 230 mm. Questa configurazione delle sospensioni di alta qualità offre luce a terra abbondante e versatilità su ogni tracciato.

A complemento di queste sospensioni specifiche, la GT e la GT Pro focalizzate sull’asfalto sono dotate di cerchi in lega leggera, da 19″ all’anteriore e da 17″ al posteriore. La Rally Pro utilizza ruote a raggi tubeless con anteriore da 21 pollici per prestazioni fuoristrada eccellenti e presenta un’ampia scelta di pneumatici.

Le pinze freno Brembo Stylema equipaggiano tutti i modelli della famiglia, assicurando una frenata esuberante, sicura, stabile e costante in ogni situazione di utilizzo.

Triumph Tiger 900 2024: caratteristiche

Le nuove luci di posizione garantiscono una maggiore visibilità nel traffico, soprattutto di notte e in condizioni di scarsa visibilità. La gamma 2024 presenta anche nuovi dashboard TFT da 7”, con nuova grafica e organizzazione dei menu e un nuovo caricatore supplementare USB-C, oltre alla connettività Bluetooth My Triumph di serie su tutti i modelli.

La nuova sella del pilota è più piatta e spaziosa, con sedili riscaldati su entrambi i modelli Pro, progettati specificamente per fornire un maggiore comfort sulle lunghe distanze. Oltre alla regolazione dell’altezza della sella di 20 mm per tutti i modelli, è disponibile come accessorio una sella ribassata riscaldata che riduce l’altezza della sella di ulteriori 20 mm. Ciò offre per i modelli GT un’altezza potenziale fino a 800 mm, che combinata con la larghezza ridotta del telaio nella zona centrale accentua l’accessibilità complessiva.

Un nuovo sistema di montaggio ammortizzato del manubrio crea le condizioni per una guida più confortevole, inoltre la posizione migliorata del manubrio sulla Rally Pro, con le estremità più vicine al pilota di 15 mm, facilita la guida stando seduti o in piedi.

Per un design più fresco e carismatico, la gamma 2024 ha una nuova conformazione del classico “becco”, e un diverso andamento nella zona del quadro strumenti e dei pannelli laterali in una soluzione integrata che conferisce un aspetto aggressivo e più avventuroso. Nuovi schemi cromatici e grafiche accattivanti completano il look.

Un nuovo silenziatore Akrapovič è in cima all’elenco completo di oltre 50 accessori, inoltre si possono scegliere tra quattro pacchetti di accessori su misura, i kit Performance, Protection, Trekker e Expedition.

Triumph Tiger 900 2024: le funzionalità addizionali

La nuova Tiger 900 per il 2024 presenta nuove funzionalità di sicurezza attiva per migliorare la visibilità sulla strada, incluso un nuovo sistema di “emergency braking lights”, che attiva le luci di emergenza in caso di frenata brusca e si disattiva automaticamente quando si riparte. Inoltre, le nuove luci di posizione “marker lights” garantiscono una visibilità accentuata soprattutto di notte e in condizioni di scarsa luminosità ambientale.

L’ABS Corning è ottimizzato il controllo della trazione Cornering ottimizzato sono di serie su tutti e tre i modelli Tiger 900. Insieme all’acceleratore ride-by-wire, il comportamento della moto può essere modificato con quattro diverse modalità di guida standard: Road, Rain, Sport e Off-Road.

La GT Pro prevede la modalità aggiuntiva Rider Programmabile che consente la regolazione autonoma per adattarsi alle preferenze e allo stile di guida del pilota. La Rally Pro ha sei modalità grazie alla modalità Off-Road Pro extra che disabilita completamente l’ABS e il controllo della trazione per consentire di sfruttare appieno le capacità della Tiger 900 Rally Pro in fuoristrada.

Il nuovo sistema frenante potenziato bilancia automaticamente la potenza frenante anteriore e posteriore, lavorando in armonia con il sistema ABS Cornering, per migliorare la stabilità in frenata riducendo significativamente gli spazi di arresto.

Il sistema di frizione Slip and Assist di Triumph è montato su tutti e tre i modelli Tiger 900, per un’azione leggera della leva della frizione che riduce l’affaticamento del pilota, soprattutto nelle condizioni di guida nel traffico più congestionato e nella guida fuoristrada più tecnica. Questo sistema migliora anche il controllo della ruota posteriore in caso di decelerazione rapida, favorendo un ingresso in curva fluido e sicuro su una vasta gamma di superfici.

I modelli Pro sono inoltre dotati del sistema Triumph Shift Assist. Ciò consente cambi di marcia bidirezionali, senza necessità di azionare la frizione. Il sistema di connettività My Triumph è ora di serie su tutti i modelli Tiger 900. È possibile accedere a musica, telefono e navigazione a frecce tramite il nuovo display TFT da 7 pollici, intuitivo e di facile lettura, fissato al vetro per un’immagine nitida e antiriflesso. Anche le manopole e i sedili riscaldati e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) sono di serie su entrambi i modelli Pro.

Gamma accessori

Per la nuova gamma Tiger 900 sono disponibili oltre 50 accessori e quattro kit di accessori. Il pacchetto di accessori Performance include un nuovissimo silenziatore Akrapovič, il primo di una serie di nuovi sistemi di scarico sviluppati in collaborazione. Con un design leggero in titanio con fondelli in carbonio, il nuovo silenziatore offre un risparmio di peso di 1 kg e un suono ancora migliore. Il pacchetto include anche indicatori di direzione progressivi con nuova funzione luce di posizione e pedane Adventure ricavate dal pieno.

Il Protection Pack comprende accessori pratici e robusti, quali il kit barra motore inferiore e superiore, protezione serbatoio, paracoppa, protezioni forcella, protezione radiatore e, per l’off-road, un kit protezione faro. I pacchetti Trekker ed Expedition offrono due opzioni di bagaglio distinte e su misura per tour prolungati o avventure fuoristrada.

I prezzi (franco concessionario) con consegna a 2024 sono:

Tiger 900 GT a partire da € 14,795

Tiger 900 GT Pro a partire da € 16,595

Tiger 900 Rally Pro a partire da € 17,495

