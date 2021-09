La maison orologiera svizzera presenta il suo spot televisivo per No time To Die.

007 No Time To Die Omega: l’attesissimo film di 007, No Time To Die, arriverà in sala il 30 settembre e mentre l’attesa cresce, Omega lancia la nuova campagna che svela il segnatempo di 007 in azione. In un sensazionale montaggio lo spot televisivo cattura spezzoni tratti dall’ultima missione di James Bond, incluse alcune elettrizzanti apparizioni di personaggi che tornano nel cast di 007, tra cui Q e Moneypenny, insieme al nuovo agente “doppio 0” Nomi.

007 No Time To Die Omega: la campagna

Naturalmente, al centro delle emozioni c’è l’Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition, l’orologio in titanio grado 2 si rivela un compagno irrinunciabile per Bond. Sebbene Q in No Time To Die vi abbia apportato alcune modifiche, l’orologio della vita reale è disponibile per tutti i fan con la stessa filosofia, lo stesso design leggero e gli stessi tocchi vintage che lo contraddistinguono da sempre.

L’Omega Seamaster fa parte dell’outfit di 007 sin dal 1995, l’anno di GoldenEye, quando fu scelto come l’orologio per eccellenza del comandante Bond. Lo spot televisivo crea la giusta dose di suspense in attesa dell’uscita di No Time To Die.

No Time To Die è il titolo ufficiale della 25a avventura di James Bond. Il film, di Albert R. Broccoli EON Productions e Metro-Goldwyn-Mayer, è diretto da Cary Joji Fukunaga e vede per la quinta volta Daniel Craig come protagonista nei panni dell’agente segreto James Bond 007, nato dalla penna di Ian Fleming.

In No Time To Die, Bond ha lasciato i servizi segreti e si gode una vita tranquilla in Giamaica. La sua vita pacifica però finisce presto, per la precisione quando il suo vecchio amico della CIA Felix Leiter si presenterà chiedendogli aiuto. La missione per salvare uno scienziato rapito si rivela molto più infida del previsto e porta Bond sulle tracce di un misterioso farabutto armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

—–

