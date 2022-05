Ball Engineer III Marvelight Chronometer: toni eleganti ed animo sportivo

La storia degli orologi Ball è strettamente correlata ai pionieri delle ferrovie.

Ball Engineer III Marvelight Chronometer consta di una silhouette perfettamente equilibrata dai toni eleganti, ma allo stesso tempo dall’animo sportivo. Il logo Ball, simbolo di precisione secondo gli standard ferroviari ufficiali dal 1891, è stato inserito sul quadrante insieme alla prestigiosa dicitura “Swiss Made” e la menzione del cronometro come garanzia di precisione.

Il monogramma RR (“RailRoad”), simbolo altresì del marchio registrato, fa la sua comparsa alla base della lancetta dei secondi e ricorda le radici ferroviarie di Ball. Il quadrante è stato mantenuto volontariamente il più semplice possibile e richiama immediatamente l’attenzione grazie ai grandi e luminosi indici realizzati in micro-tubi di gas.

Ball Engineer III Marvelight Chronometer: caratteristiche

Ball Watch non solo si distingue per la sua capacità di offrire la massima precisione in condizioni avverse, ma i suoi micro-tubi di gas permettono una lettura notturna senza eguali. I micro-tubi infatti offrono una luminosità quasi cento volte più alta rispetto alle tecniche di luminescenza comuni utilizzate tradizionalmente in ambito orologiero.

Questa tecnologia svizzera di ultima generazione utilizzata da Ball Watch consiste nell’incapsulare le molecole di gas H3 all’interno di micro-tubi in vetro. L’energia luminosa si libera quando queste molecole vanno a toccare la superficie colorata interna dei tubi, senza la necessità di essere ricaricati da alcuna fonte di luce o energetica esterna.

Il cronometro Engineer III Marvelight presenta un totale di 14 micro-tubi: gialli a ore 12 e di colore verde nel resto del quadrante e all’interno

delle lancette. L’orologio Engineer III Marvelight Chronometer è provvisto di un movimento cronografico certificato COSC, al cui interno batte il cuore del calibro automatico BALL RR1103-C. Per proteggerlo è stato utilizzato uno schermo antimagnetico in mu-metal.

Il mu-metal è una lega di nichel, ferro, rame e molibdeno che vanta una permeabilità magnetica molto alta e permette di attrarre e respingere le linee del campo magnetico statico o di bassa frequenza. L’utilizzo di questo materiale è una vera e propria impresa industriale, capace di proteggere un orologio meccanico contro i campi magnetici fino ad un’intensità di 1000 Gauss / (80.000 a/m.). Questo

modello è dotato delle funzioni delle ore, dei minuti e dei secondi continui e una lente di ingrandimento data.

La corona avvitata offre un’impermeabilità fino a 100 metri e la cassa è realizzata in acciaio inossidabile 904L per una maggiore durabilità. Grazie alla quantità addizionale di cromo, molibdeno, nichel e rame, l’acciaio 904L vanta una resistenza superiore alla corrosione, all’ossidazione e agli acidi.

Il cronometro Engineer III Marvelight è disponibile in vari colori, dai classici nero, blu navy e grigio, al verde moderno, burgundi e azzurro ghiaccio.

