Alla scoperta delle acqua ghiacciate.

Bell & Ross BR 03-92 Diver White: la Maison di rue Copernic ha acquisito una vera e propria expertise subacquea. Con il suo nuovo BR 03-92 Diver White, Bell & Ross parte alla scoperta delle acque ghiacciate e degli iceberg. Impermeabile e resistente, questo segnatempo dal colore immacolato invita ad immergersi sotto la banchisa.

Bell & Ross BR 03-92 Diver White: caratteristiche

I mari ghiacciati, gli oceani polari o i laghi gelati affascinano i sub. Alcuni audaci avventurieri hanno deciso di esplorare queste misteriose distese coperte di ghiaccio e per questi uomini intrepidi Bell & Ross ha sviluppato il BR 03-92 Diver White. Questo nuovo orologio strumento fa parte della famiglia Diver, l’orologio subacqueo di successo della Maison.

Ispirato ai mondi acquatici ghiacciati, il BR 03-92 Diver White adorna il quadrante di bianco, una tonalità molto rara per Bell & Ross. Questo colore immacolato evoca la banchisa, il freddo, la purezza. Il colore scelto è un argento opalino dai toni tenui; alla superficie opaca del quadrante è stata aggiunta una metallizzazione e l’insieme assume riflessi cangianti.

Il Bell & Ross BR 03-92 Diver White è nato dalla convergenza del knowhow tra orologiai e subacquei. Questi specialisti hanno riunito le forze per soddisfare le esigenze dei professionisti che si avventurano sotto il ghiaccio. In questo gelido mondo sottomarino, tanto pericoloso quanto affascinante, il tempo assume una dimensione vitale. L’orologio subacqueo meccanico è quindi anche uno strumento di sicurezza.

In caso di guasto subentra, in particolare, agli strumenti elettronici odierni che non amano molto il freddo, mentre il calibro automatico BR-CAL 302 del BR 03-92 Diver White invece resiste a temperature molto basse. Impermeabile e resistente il BR 03-92 Diver White soddisfa il disciplinare svizzero degli orologi subacquei, rispettando la norma ISO 6425.

Inoltre la sua cassa è impermeabile fino a 300 m. di profondità. La sua lunetta girevole unidirezionale è graduata su 60 minuti con un punto luminescente a ore 12. Questo elemento dentellato permette di calcolare le soste di decompressione. Una protezione della corona impedisce la manipolazione involontaria della stessa.

Le lancette e gli indici in metallo sono ricoperti con un rivestimento Super-LumiNova fotoluminescente che emette al buio un colore verde molto brillante. La leggibilità rimane ottimale anche in profondità sott’acqua, dove la visibilità è nulla.

Il BR 03-92 Diver White si inscrive nella gamma Diver esistente. Questa versione bianca immacolata completa la grande famiglia. Riprende la cassa “tonda nel quadrato” dell’iconico BR 01 ma in una versione subacquea impermeabile. La corona è avvitata per resistere alla pressione delle profondità marine e presenta un inserto in gomma per una migliore tenuta. Il vetro antiriflesso di questo modello subacqueo è molto spesso e la parte posteriore è rinforzata.

L’orologio è proposto con un cinturino in caucciù nero adatto per l’uso subacqueo ed è consegnato nella famosa Pelican Box, impermeabile e indistruttibile.

