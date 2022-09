Bell & Ross BR 05 GMT Bianco: l’orologio per i viaggiatori

Bell & Ross BR 05 GMT Bianco è una variante pensata per i viaggi. Questo orologio presenta due importanti caratteristiche, la complicazione GMT e il quadrante bianco opalino, unendo l’utilità della doppia indicazione del fuso orario a una grande personalità che lo rende molto attraente.

Piloti, uomini d’affari o globtrotter: questo è un orologio ideale per i viaggiatori internazionali, che si tratti di un volo per Rio de Janeiro, Nassau o Bamako.

Bell & Ross BR 05 GMT Bianco: caratteristiche

In questa variante, la lancetta del secondo fuso orario compie un giro del quadrante in 24 ore, indicando l’ora attraverso una scala di 24 ore dipinta sull’anello del rehaut in due tonalità diverse: una per il giorno (tra le 6.00 e le 18.00) e l’altra per la notte (tra le 18.00 e le 6.00). Abitualmente il viaggiatore sceglie la lancetta GMT per visualizzare l’ora del fuso orario di partenza, mentre le lancette centrali delle ore e dei minuti sono privilegiate per leggere l’ora del fuso orario in cui ci si trova. Il GMT White è animato dal calibro BR-CAL 325 a carica automatica.

Il bianco è un colore comune in orologeria, tuttavia è piuttosto raro nella gamma Bell & Ross e il nuovo BR 05 GMT White, che fa seguito al primo BR 05 GMT con quadrante nero, occupa questo posto vuoto.

Chiamata opalina, questa tonalità conferisce uno stile elegante. Il BR 05 GMT White presenta anche i toni del rosso. In generale questo colore viene utilizzato per trasmettere informazioni importanti e in orologeria spesso adorna le lancette GMT, come in questo caso; la lancetta rossa indica, infatti, un secondo fuso orario, visualizzato su una scala di 24 ore con indicazione giorno/notte. Il rosso si abbina perfettamente al bianco opalino.

La cassa da 41 mm del BR 05 GMT White è interamente in acciaio e alterna finiture lucide e satinate. Le lancette delle ore e dei minuti, le cifre e gli indici sono ricoperti di superluminova fotoluminescente e la leggibilità, concetto caro a Bell & Ross, è così garantita sia di giorno che di notte. Il fondello a vista in vetro zaffiro, caratteristico della famiglia BR 05, permette di ammirare a 360° l’originale massa oscillante, il cui design si ispira ai cerchioni delle auto sportive. Progettato in acciaio, il bracciale integrato adotta una finitura satinata con le sole maglie centrali lucide. È disponibile un secondo cinturino in caucciù per uno stile più sportivo.

