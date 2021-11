Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe 2021 con la nuova cassa in titanio

Fin dal suo debutto nel 1956, la linea Bathyscaphe è stata un pilastro della collezione di orologi da immersione di Blancpain.

Il nuovo Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe 2021 fa onore al suo nome. Questo orologio da immersione avanguardistico rievoca le eccezionali proprietà del sottomarino concepito da Auguste Piccard per esplorare gli abissi. Oltre alle caratteristiche tecniche principali dei modelli Bathyscaphe, famosi per la loro affidabilità e polivalenza, questa creazione è dotata di una cassa in titanio, una novità nella linea attuale dei “fratellini” del Fifty Fathoms.

Ciò nonostante Blancpain non è alle prime armi nell’uso del titanio. In effetti il primo impiego di questo materiale risale agli inizi degli anni ’60, in occasione della produzione di una serie speciale di modelli MIL-SPEC II, destinati alle squadre anti-mine della Marina americana. Già

pioniere nel settore degli orologi da immersione con il lancio del primo di questo genere nel 1953, il Fifty Fathoms, la Maison Blancpain si è dimostrata nuovamente avanti a tutti per l’impiego di materiali innovativi per la realizzazione dei suoi orologi.

Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe 2021: caratteristiche

Il titanio è un alleato prezioso per gli orologi da immersione. Gli vengono riconosciuti numerosi vantaggi, fra cui una grande resistenza ai colpi, alla pressione e alla corrosione. Il titanio, oltretutto, possiede una bassa densità, che lo rende particolarmente leggero e piacevole da portare. Con un diametro di 43 mm e l’impermeabilità fino a 30 bar (300 m), la cassa del nuovo Bathyscaphe è in titanio satinato di grado 23.

Molto raramente usato in orologeria, questa qualità di titanio di alta gamma richiede un processo di lavorazione molto preciso, che risulta essere una vera e propria sfida. Il quadrante dell’orologio, di colore antracite, presenta una satinatura verticale realizzata a mano, che dona al segnatempo un effetto opaco molto moderno. È messo in risalto dalle lancette a bastone e gli indici geometrici luminescenti tradizionali dei modelli Bathyscaphe, oltre che da una lunetta in titanio satinato dotata di un inserto in ceramica satinata e di una scala temporale in Liquidmetal.

Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe 2021: calibro

Prodezze tecniche oltre che cronometriche s’impongono per questo nuovo Bathyscaphe, che contiene il calibro di Manifattura 1315, un riferimento nel settore degli orologi sportivi. Nato da una lunga ricerca della precisione e delle prestazioni, questo movimento a carica automatica offre un’autonomia di 5 giorni e, grazie alla sua spirale in silicio, ha il pregio di essere totalmente insensibile ai campi magnetici.

Il suo grado di finitura, visibile attraverso il fondocassa in vetro zaffiro, è un ulteriore segno distintivo. I ponti rifiniti a chiocciola e con gli

angoli smussati si affiancano a una massa oscillante in oro sabbiata, satinata e rifinita a chiocciola.

Questa novità è presentata su un cinturino NATO o in tela-vela antracite, oppure anche con un braccialetto in titanio satinato di grado 23. Per la prima volta su un orologio Bathyscaphe, il design del bracciale di quest’ultimo è identico a quello dei bracciali dei modelli Fifty Fathoms. L’impiego del titanio di grado 23 offre numerose possibilità di finitura, che influenzano le tonalità assunte dal materiale.

Il nuovo Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe 2021 in titanio, degno erede di una famiglia saldamente affermata, apre la strada verso nuovi orizzonti, sospinto dall’oceano e dalle sue innumerevoli correnti.

