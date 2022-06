Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Complet: due nuove interpretazioni del modello, uno in oro rosso con quadrante blu sfumato e una versione in titanio con quadrante antracite. Attraverso stili ben distinti, queste novità concentrano due universi emblematici di Blancpain: il dna sportivo del suo celebre orologio da immersione Fifty Fathoms e il suo tradizionale datario completo con fasi lunari.

Nato nel 1956 con l’obiettivo di proporre un orologio da immersione dalle dimensioni adatte per essere portato tutti i giorni, il Bathyscaphe è uno dei pilastri della collezione Fity Fathoms. Si è evoluto sul filo degli anni ed è stato reinterpretato da Blancpain nel 2013 in occasione del 60mo anniversario del Fifty Fathoms.

Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Complet: caratteristiche

Unendo le caratteristiche sportive e le indicazioni del giorno della settimana, del mese e della data, il modello Bathyscaphe Quantième Complet rafforza il concetto di utilità quotidiana, per il quale è nato il primo Bathyscaphe. Le informazioni del quadrante sono completate dalle fasi lunari posizionate in una larga finestrella a ore 6.

Come d’abitudine, Blancpain si è adoperata per proteggere il movimento automatico 6654.P di questo Bathyscaphe, dotando il meccanismo del suo datario con un sistema di sicurezza. Questo consente al proprietario di modificare le impostazioni delle indicazioni in ogni momento, senza il minimo rischio per il movimento, contrariamente ai soliti orologi con calendario.

Del diametro di 43 mm e impermeabile fino a 300 m, il nuovo Bathyscaphe Quantième Complet è declinato in due versioni satinate dai contorni vivi, uno in oro rosso, l’altro in titanio Grado 23.

Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Complet: due modelli

Il modello in oro rosso è stato abbinato a un quadrante blu sfumato con finitura soleil, che capta la luce con notevole facilità. Gli indici in oro, le lancette e la luna sono assortiti al colore della cassa. L’orologio presenta una lunetta girevole con inserto in ceramica blu brillante, dotata di una scala temporale in Ceragold. L’accostamento dei colori e dei materiali continua anche sul fondello dell’orologio, che lascia intravedere la massa oscillante in oro rosso.

Il modello in titanio invece presenta un delicato gioco di tonalità sul grigio. Il suo quadrante antracite finitura soleil è impreziosito da indici in oro e da lancette e una luna rodiati. L’inserto della lunetta, anch’esso antracite e in ceramica, è satinato per un effetto opaco decisamente contemporaneo e presenta una graduazione in Liquidmetal. Il rotore del modello in titanio è in oro trattato con un rivestimento NAC, che gli conferisce sportività e dinamismo.

L’orologio Bathyscaphe Quantième Complet in oro rosso è disponibile con un cinturino Nato o in tela di vela blu. Questa seconda versione consente di scegliere fra una fibbia ad ardiglione o una boucle déployante. Il modello in titanio è proposto con un braccialetto in titanio o un cinturino Nato o in tela di vela grigia.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.