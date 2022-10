Breitling ha appena svelato i due nuovissimi membri della famiglia Chronomat – il Breitling Chronomat Automatic GMT 40 e il Super Chronomat Automatic 38 – e queste recentissime novità hanno tanto da offrire oltre all’adattabilità a qualsiasi polso. Dal suo rilancio nel 2020 il Chronomat è diventato un best seller per Breitling. Si presenta con una gamma di dimensioni che vanno da importanti cronografi da 44 mm da un lato, fino ai ben equipaggiati modelli a tre lancette da 32 mm dall’altro; mancava soltanto una dimensione intermedia.

Breitling completa così l’assortimento svelando il nuovo Chronomat Automatic GMT 40 e il Super Chronomat Automatic 38 in diametri ideati per adattarsi a qualsiasi polso. E oltre alle nuove dimensioni di diametro, questi modelli hanno anche altre interessanti caratteristiche: il Chronomat Automatic GMT 40 sostituisce il cronografo dei modelli più grandi a favore di una complicazione a doppio fuso orario e dall’aspetto semplificato, mentre la gamma Super Chronomat Automatic 38 è caratterizzata da una lunetta sovradimensionata con diamanti e presenta il primissimo orologio tracciabile di Breitling.

Breitling Chronomat: la storia

La storia del Chronomat inizia con la ben nota crisi del quarzo degli anni ’70, quando l’orologeria tradizionale subì un cambiamento radicale a seguito della commercializzazione di movimenti al quarzo, più precisi e convenienti. Ma nel corso del successivo, turbolento decennio, almeno una categoria di consumatori rimase fedele ai cronografi meccanici: i piloti. Nel 1983, la pattuglia nazionale italiana di volo acrobatico delle Frecce Tricolori avviò una collaborazione con Breitling per disegnare e creare insieme un orologio che potesse soddisfare le esigenze del team: abbastanza robusto per la cabina di pilotaggio, ma sufficientemente elegante da poter essere indossato fuori servizio.

L’orologio sportivo multifunzione che ne scaturì riuscì a soddisfare queste aspettative, semplicemente introducendo elementi che sarebbero poi diventati i suoi più celebri tratti distintivi: quattro cavalieri rialzati ai 15 minuti per proteggere il cristallo e un bracciale Rouleaux in acciaio progettato per essere comodo e durare a lungo. L’orologio delle Frecce Tricolori fece scalpore al momento del lancio e, un anno dopo, venne presentato al pubblico con il nome di Chronomat. È stato un momento distintivo nell’orologeria, che ha segnato la fine della crisi del quarzo e un ritorno ai segnatempo meccanici. Arrivando velocemente ai giorni nostri, questa famiglia di orologi fa di nuovo sentire la propria presenza.

Breitling Chronomat Automatic GMT 40: caratteristiche

Le città si sono aperte, un mondo che è stato privato dei viaggi ha di nuovo voglia di rimettersi in movimento e, alla luce di tutto ciò, le complicazioni GMT sono tornate alla grande. Prendendo il nome dal Greenwich Mean Time, lo standard internazionale di fuso orario originale, il Chronomat Automatic GMT 40 è il tributo di Breitling ai viaggi, non soltanto per il doppio fuso orario, ma anche per la sua estetica semplice.

I raffinati colori del quadrante nero, blu, verde, antracite e bianco, combinati con una cassa e un bracciale interamente in acciaio, si adattano a qualsiasi guardaroba. Breitling ha poi optato per una scala di 24 ore tono su tono per far parlare la lancetta GMT rossa.

La complicazione GMT è alimentata dal Calibro Breitling 32. La sua scala di 24 ore permette a chi lo utilizza di vedere un secondo fuso orario e sapere subito se è giorno o notte. La sua corona a cipolla (una classica caratteristica del Chronomat così chiamata per la sua forma a cupola scanalata) garantisce una facile impugnatura.

Come orologio sportivo multifunzione, ideato per passare tra i diversi universi di Breitling, cielo, terra e acqua, il GMT 40 è impermeabile ben fino a 200 metri. In qualità di orologio per qualsiasi occasione, la missione del Chronomat è più vera che mai, grazie alle pratiche dimensioni del GMT 40 e al suo stile all’insegna della discrezione. Abbastanza robusto per la palestra, ma sufficientemente smart per uno smoking: se c’è un orologio da portare in viaggio è proprio questo.

Breitling Super Chronomat Automatic 38

Il Super Chronomat Automatic 38 è ideato per farsi notare: sia abbinato a un elegante completo, sia su t-shirt e jeans. Si può distinguere un «Super» dal resto della famiglia Chronomat per i suoi cavalieri e la sua corona in ceramica e per il cinturino Rouleaux in caucciù con la sua linea ben definita.

Un altro elemento distintivo e luminoso: i diamanti sovradimensionati coltivati in laboratorio che contornano la sua lunetta in oro rosso 18 carati o in acciaio inossidabile. I tre colori del quadrante (argento, verde menta e blu ghiaccio) aggiungono proprio quel tocco giusto per rifarsi gli occhi. La tonalità preferita si può abbinare a un cinturino Rouleaux in caucciù, un bracciale Rouleaux in metallo lucido o un cinturino in pelle di coccodrillo a scelta.

All’interno della gamma troviamo anche il primo orologio tracciabile di Breitling, il Super Chronomat Automatic 38 Origins, con oro artigianale e diamanti coltivati in laboratori da fonti che rispettano i nuovi standard di riferimento del settore.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.