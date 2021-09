Casio presenta un nuovo orologio Edifice nato dalla collaborazione con Honda Racing nella colorazione bianco Championship.

Casio Edifice Honda Racing Championship White Edition è l’ultimo collaboration model della linea Edifice di cronografi in acciaio ad alte prestazioni che incarnano il motto del brand “Speed and Intelligence”.

Honda Racing è il reparto corse della Honda. La collaborazione tra Honda Racing e il marchio Edifice, entrambi di origini giapponesi, nasce nel 2018 sulla base della comune ricerca di funzionalità high-tech.

Casio Edifice Honda Racing Championship White Edition: caratteristiche

L’ECB-S100HR rende omaggio all’illustre storia di Honda e ai successi conseguiti in F1 ispirandosi al design della RA271. Nel 1964 la RA271, con una livrea bianca e il disegno di un sole rosso nascente sul cofano, fu la prima auto di fabbricazione giapponese a partecipare a una gara di F1.

Il colore della livrea, denominato bianco “Championship”, è diventato il simbolo dello spirito sportivo di Honda. La ghiera dell’ECB-S100HR è rifinita con il bianco Championship originale che si contrappone al rosso del quadrante secondario e dei pulsanti. Il motivo sul bordo del quadrante richiama quello della bandiera a scacchi, un chiaro riferimento alle numerose vittorie di Honda. Il cinturino in pelle è bicolore: bianco all’esterno e rosso all’interno.

L’ECB-S100HR è confortevole al polso grazie alla cassa sottile e presenta caratteristiche utili, tra cui il sistema di ricarica solare Tough Solar, che converte in modo efficiente la luce in energia, la connessione Bluetooth e una luce a doppio LED ad alta intensità. L’orologio si connette allo smartphone tramite una app dedicata per regolare automaticamente l’ora e consente di scegliere tra oltre 300 città per l’impostazione dell’ora mondiale.

L’ECB-S100HR offre la funzione Time & Place per registrare l’ora e/ola data corrente e la posizione in un’apposita mappa della app semplicemente premendo un pulsante dell’orologio, consentendo all’utilizzatore di sapere dove è stato e quando. Il quadrante secondario posizionato a ore 9 avvia il conto alla rovescia di 30 minuti rispetto all’allarme o all’ora prestabilita.

