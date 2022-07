Casio G-Shock Acciaio: la nuova collezione di orologi

Casio G-Shock Acciaio è la nuova linea di orologi composta da tre nuove referenze GM-B2100, sono l’evoluzione dell’amata cassa ottagonale 2100, ma realizzati interamente in acciaio.

Casio G-Shock Acciaio: la collezione di orologi

Nei nuovi modelli GM-B2100, l’acciaio inossidabile viene utilizzato come materiale esterno e principale per la cassa, il bracciale e la lunetta, migliorando la serie 2100 con una struttura in acciaio e una linea decisa, ma pur sempre indistruttibile.

Ed è proprio per garantire questa resistenza agli urti che è stata utilizzata la struttura antiurto creata per l’iconica forma del GMW-B5000, anch’esso full metal, con parti ammortizzanti in resina sottile inseriti tra la lunetta e la cassa.

La lunetta, sottoposta a meticolosi processi (forgiatura, taglio e lucidatura), è lavorata con cura per ottenere una forma ricercata che risulta accattivante, robusta ed elegante. Per valorizzare la bellezza dell’acciaio, sono applicate diverse finiture su tutto l’orologio: una satinatura circolare per la parte superiore della lunetta, una satinatura verticale per il bracciale e una lucidatura a specchio per lo smusso della lunetta, i pulsanti e il fondello.

Il quadrante è costituito da più parti per creare profondità e dimensione, mentre la ghiera del quadrante secondario a ore 9 e gli indici sono sottoposti a trattamento PVD per ottenere un impatto visivo di elevata qualità.

Disponibili in tre varianti colore: il GM-B2100D silver, caratterizzato dal bagliore dell’acciaio inox, l’elegante GM-B2100BD con finitura IP Black, e il GM-B2100GD rose gold per garantire la massima versatilità per ogni stile ed occasione.

Questi nuovi orologi sono pratici da utilizzare grazie al sistema di ricarica solare Tough Solar che elimina la necessità di sostituire regolarmente la batteria e grazie alla connessione Bluetooth che permette di collegarsi facilmente allo smartphone per la regolazione dell’ora con la massima precisione e semplicità, l’impostazione degli allarmi, timer per il conto alla rovescia, ora mondiale e altre funzioni fruibili tramite app.

