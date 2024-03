La capsule collection “Urban Breeze” di Slowear e North Sails per la primavera estate 2024 ridefinisce l’outerwear maschile, unendo alte prestazioni tecniche alla raffinatezza sartoriale.

Slowear unisce le forze con North Sails Apparel per lanciare “Urban Breeze”, una capsule collection innovativa per la primavera estate 2024. Questa collaborazione porta una ventata di freschezza nel mondo dell’outerwear maschile, fondendo l’expertise tecnica di North Sails con l’eleganza sartoriale di Slowear.

“Urban Breeze” nasce con l’obiettivo di offrire capispalla di alta qualità che combinano stile senza tempo e funzionalità avanzate, progettati per gli “urban sailors” di oggi, uomini che nella loro quotidianità cercano comfort, protezione e un look distintivo. La capsule presenta due modelli emblematici per la stagione primavera estate 2024: la giacca Newport Sailor e il peacoat Amalfi, entrambi esempi di come la sartorialità possa incontrare la performance senza compromessi.

La giacca Newport Sailor, reinterpretazione dell’iconica Sailor jacket di North Sails, è stata realizzata esclusivamente per Slowear. Questo capo si distingue per essere un pratico layer a tre strati in materiale 100% riciclato, ultraleggero, antivento e impermeabile. Le sue cuciture termosaldate garantiscono una protezione totale dagli elementi, mantenendo al contempo un aspetto raffinato e contemporaneo.

Dall’altra parte, il peacoat Amalfi rappresenta l’essenza della sartorialità rinnovata, un classico rivisitato con modernità. Sviluppato in esclusiva per Slowear, questo peacoat è realizzato in gabardina di cotone e nylon con finitura idrorepellente, unendo così il massimo del comfort e della protezione in un capo che esalta l’alta sartorialità. Questa interpretazione contemporanea del peacoat si inserisce perfettamente nel guardaroba dell’uomo moderno, offrendo un’opzione elegante e funzionale per le giornate più imprevedibili.

