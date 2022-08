Chopard Alpine Eagle XL Chrono 2022: la collezione di segnatempo sportivi ed elegantipresenta per la prima volta il suo cronografo flyback con un cinturino in caucciù contemporaneo e sportivo. L’ispirazione dell’orologio Alpine Eagle XL Chrono in Lucent Steel A223, declinato in due opzioni di quadrante Blu Aletsch o Nero Assoluto, è marcatamente legata alla potenza dell’aquila e alla bellezza delle Alpi.

Chopard Alpine Eagle XL Chrono 2022: il movimento cronografo

L’offerta Alpine Eagle XL Chrono si arricchisce di due modelli di 44 mm di diametro. La cassa sportiva e maschile, di dimensioni extra-large, è realizzata in Lucent Steel A223, l’innovativa lega di acciaio messa a punto da Chopard per le sue virtù anallergiche, la sua solidità e la sua impareggiabile lucentezza; queste caratteristiche sono state rese possibili da un meticoloso processo di rifusione. Sul lato destro, i pulsanti legati alle funzioni cronografiche sono discretamente integrati da un lato e dall’altro del proteggi-corona così da non contrastare l’armonia delle forme e della simmetria che caratterizza Alpine Eagle.

Il segnatempo ospita il movimento Chopard 03.05-C è sviluppato e assemblato dagli artigiani dei laboratori di orologeria della Maison. Con le sue 60 ore di autonomia, il calibro è stato oggetto di una progettazione elaborata per garantire regolazioni precise e un utilizzo ottimale delle funzioni di cronometraggio. È dotato di ruota a colonne e vanta diverse innovazioni tecniche sfociate nella registrazione di tre brevetti Chopard.

In primo luogo, è dotato di un sistema di ingranaggio unidirezionale che evita le perdite di energia e garantisce contemporaneamente una carica rapida, una caratteristica apprezzata nella famiglia dei cronografi, noti per essere energivori. Inoltre, la modalità di innesto verticale garantisce un avvio preciso delle misurazioni dei tempi. Questo calibro cronografo è di tipo flyback, una funzione che permette il cronometraggio istantaneo dei tempi brevi grazie ai tre martelli girevoli con bracci elastici che agevolano l’azzeramento dei contatori.

Il movimento Chopard 03.05-C con funzione stop secondi che permette una regolazione precisa dell’orologio è certificato Cronometro dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri.

Le caratteristiche

Il modello Alpine Eagle XL Chrono si indossa con un nuovo cinturino in caucciù: impermeabile, affidabile sul lungo periodo, morbido e comodo al polso, conferisce all’orologio un look dinamico. Questo materiale si presta anche al colore, considerato che il cinturino si adatta al blu o al nero del quadrante di ognuno dei due nuovo modelli Alpine Eagle XL Chrono..

Traendo la proprio ispirazione dalla bellezza della natura, la collezione rimane fedele al colore dei suoi quadranti che rimandano, nella versione blu, al ghiacciaio dell’Aletsch (il più grande in Svizzera), e nella declinazione Nero Assoluto, al buio intenso delle notti in montagna, quando la vita selvatica si riappropria degli spazi.

La texture e il motivo a raggiera del quadrante ricordano l’iride dell’aquila. La lancetta dei secondi con estremità a forma di piuma sorvola le leggibilissime indicazioni scandite dai contatori azzurrati. Gli indici e le lancette sono ricoperti di Super-Luminova Grado X1, un trattamento che presenta il vantaggio di non perdere la propria intensità nel corso degli anni e che, naturalmente, è più luminoso del Super-Luminova tradizionale.

Sul réhaut è presente la scala tachimetrica con discreti tocchi di rosso in corrispondenza delle graduazioni 100, 160 e 240. La scala graduata, suddivisa in quattro settori, è scandita dai vari intervalli variabili: 5, 10, 20 o 40 km/h tra una tacca e l’altra. Questa disposizione facilita la lettura delle misurazioni di velocità media e contribuisce all’estetica dinamica del quadrante.

