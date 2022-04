G-Shock GMW-B5000MB: l’esclusivo orologio in acciaio nero

Casio presenta l’esclusivo G-Shock completamente in acciaio nero.

Casio annuncia il lancio del nuovo modello della linea G-Shock di orologi indistruttibili: G-Shock GMW-B5000MB. Ispirato al GMW-B5000, la versione in acciaio originale del primissimo G-Shock, il nuovo GMW-B5000MB presenta una serie di accurate finiture riunite in un sofisticato design nero.

G-Shock GMW-B5000MB: caratteristiche

G-Shock GMW-B5000MB combina singoli componenti finemente levigati e sottoposti a diverse lucidature in un orologio indistruttibile di eccellente qualità, dall’estetica accattivante che valorizza le caratteristiche visive e tattili.

La parte esterna dell’orologio è levigata e trattata con finitura IP Black per creare un sofisticato effetto opaco, mentre agli altri dettagli sono applicate altre finiture. La satinatura delle parti rialzate ai lati della lunetta e del cinturino crea un effetto metallico, attenuando l’effetto lucido. La finitura a specchio dona invece un tocco glossy alla superficie delle viti, dei pulsanti e di altri elementi.

Per questo nuovo modello Casio utilizza anche un nuovo processo di finitura. Dopo il trattamento iniziale IP Black, la superficie della lunetta viene nuovamente lucidata con una finitura sottile per esporre la maggior parte dell’acciaio inox sottostante con il suo riflesso argentato. Dall’elegante e uniforme integrazione della tonalità argentata dell’acciaio inox con il nero opaco del corpo, completata da diverse finiture complesse, nasce un design estremamente accurato, dal look unico e sofisticato.

La qualità delle funzioni del G-Shock GMW-B5000MB è elevata quanto quella del suo design. L’orologio è dotato di ricezione delle onde radio standard e funzioni Mobile Link che, grazie alla connessione a una app dedicata, consentono di regolare l’ora e gestire con facilità gli allarmi, l’ora mondiale e altre impostazioni. L’orologio offre anche le pratiche funzioni promemoria e Phone Finder, sempre in abbinamento alla app.

