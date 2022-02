G-Shock Snow Camouflage: la nuova limited edition

La nuova edizione limitata per gli amanti della neve.

G-Shock Snow Camouflage: un’edizione limitata per gli amanti della neve e delle alte prestazioni. Il GAE-2100GC-7AER Snow Camouflage di G-Shock è pensato per chi non teme le basse temperature ed esige il massimo dal proprio orologio, anche in termini di design.

Ed è così che la cassa ottagonale 2100 si tinge in camouflage bianco e grigio, richiamando il tipico aspetto delle montagne innevate e dei ghiacci, da abbinare al migliore completo da snowboard o da sci.

Il cinturino in resina e il vetro minerale lo rendono resistente a qualsiasi temperatura e urto, oltre che all’acqua e alle immersioni. Dotato di sveglia, crononometro e cinturino aggiuntivo in tessuto verde militare, per un cambio di look. Un modello deciso e compatto dal design minimal, il compagno perfetto per i weekend tra le nevi.

Nato dalla mission del suo creatore, Mr. Ibe, che mirava a realizzare un orologio indistruttibile, G-Shock ha sbalordito il mondo intero con un concetto di resistenza che sfida la logica dell’orologeria tradizionale. Gli orologi G-Shock sono tecnologicamente avanzati, in grado di resistere a gravità, gelo, pressione dell’acqua elevata e campi magnetici e sono costruiti per durare per sempre, attraverso la costante ricerca della resistenza.

Nel 2011 G-Shock ha presentato, accanto all’offerta classica, la gamma G-ShockPremium. Per questa collezione lo stabilimento giapponese di Yamagata ha utilizzato i più elevati standard di progettazione e test rigorosi per garantire che ogni pezzo rimanga fedele all’idea originale, mentre una combinazione di materiali pregiati e stile garantiscono il massimo del lusso.

